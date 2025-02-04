Корпорация МСП сообщила о передаче 30 регионам повышенного финансирования через РГО

Он упомянул, что I категория обеспечения — это не только показатель качества деятельности конкретной РГО, но и практическая польза для кредитных организаций. Они получат возможность делать меньшие резервы, прибегая к подобным поручительствам, а высвободившиеся средства при этом можно будет перераспределить на реализацию других проектов.