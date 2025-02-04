Корпорация МСП сообщила о передаче 30 регионам повышенного финансирования через РГО

Posted 4 февраля, 10:14
Published 4 февраля, 10:14
Modified 4 февраля, 10:14
Updated 4 февраля, 10:14
Присвоение I категории качества поможет банкам минимизировать резервы при выдаче кредитов организациям малого и среднего предпринимательства (МСП), что, в свою очередь, позволит сделать государственное финансирование максимально доступным для бизнесменов, пишет newsnn.ru.
Согласно комментарию члена совета директоров Центробанка РФ Михаила Мамуты, данное нововведение является итогом создания концепции классификации поручительств РГО и методики оценки их финансовой устойчивости.
По его словам, решение совета директоров Центрального банка РФ будет в силе до 31 декабря 2025 года, однако и в будущем планируется закрепить эту норму как постоянно действующую, чтобы обеспечивать выдачу кредитов на реализацию проектов в регионах представителями малого и среднего бизнеса с поручительством РГО.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что за прошедшие шесть месяцев в число РГО с I категорией качества вошли 12 новых организаций, то есть их общее количество увеличилось свыше чем в полтора раза.
Он упомянул, что I категория обеспечения — это не только показатель качества деятельности конкретной РГО, но и практическая польза для кредитных организаций. Они получат возможность делать меньшие резервы, прибегая к подобным поручительствам, а высвободившиеся средства при этом можно будет перераспределить на реализацию других проектов.
В числе субъектов РФ, чьи РГО получили I категорию, стоит выделить Алтайский край, Астраханскую, Волгоградскую, Иркутскую области, Кабардино-Балкарию, Калининградскую область, Краснодарский край, Москву, Петербург, Татарстан, Удмуртию, Хабаровский край, ЯНАО и др.
Национальная гарантийная система, которая существует с 2014 года, на протяжении всех этих лет имеет приоритетное значение в поддержке МСП. Благодаря поручительствам РГО, которые берут на себя часть рисков, банки более активно выдают финансовые средства организациям МСП, имеющим трудности с внесением залога, на что обращает внимание Исаевич.
Эксперты уверены, что присвоение I категории качества обеспечению РГО будет являться еще одним значимым стимулом для развития малого и среднего предпринимательства по всей стране.