gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 10:14

Published 4 февраля, 10:14

Modified 4 февраля, 10:14

Updated 4 февраля, 10:14

Корпорация МСП сообщила о передаче 30 регионам повышенного финансирования через РГО

Корпорация МСП сообщила о передаче 30 регионам повышенного финансирования через РГО

4 февраля 2025, 10:14
Фото: 1MI.
Число региональных гарантийных организаций (РГО), обеспечение которых ЦБ РФ отнес к I категории качества, уже доросло до 30. Такое решение Корпорация МСП приняла, основываясь на методологии Министерства экономического развития РФ. Совет директоров регулятора утвердил его.

Присвоение I категории качества поможет банкам минимизировать резервы при выдаче кредитов организациям малого и среднего предпринимательства (МСП), что, в свою очередь, позволит сделать государственное финансирование максимально доступным для бизнесменов, пишет newsnn.ru.

Согласно комментарию члена совета директоров Центробанка РФ Михаила Мамуты, данное нововведение является итогом создания концепции классификации поручительств РГО и методики оценки их финансовой устойчивости.

По его словам, решение совета директоров Центрального банка РФ будет в силе до 31 декабря 2025 года, однако и в будущем планируется закрепить эту норму как постоянно действующую, чтобы обеспечивать выдачу кредитов на реализацию проектов в регионах представителями малого и среднего бизнеса с поручительством РГО.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что за прошедшие шесть месяцев в число РГО с I категорией качества вошли 12 новых организаций, то есть их общее количество увеличилось свыше чем в полтора раза.

Он упомянул, что I категория обеспечения — это не только показатель качества деятельности конкретной РГО, но и практическая польза для кредитных организаций. Они получат возможность делать меньшие резервы, прибегая к подобным поручительствам, а высвободившиеся средства при этом можно будет перераспределить на реализацию других проектов.

В числе субъектов РФ, чьи РГО получили I категорию, стоит выделить Алтайский край, Астраханскую, Волгоградскую, Иркутскую области, Кабардино-Балкарию, Калининградскую область, Краснодарский край, Москву, Петербург, Татарстан, Удмуртию, Хабаровский край, ЯНАО и др.

Национальная гарантийная система, которая существует с 2014 года, на протяжении всех этих лет имеет приоритетное значение в поддержке МСП. Благодаря поручительствам РГО, которые берут на себя часть рисков, банки более активно выдают финансовые средства организациям МСП, имеющим трудности с внесением залога, на что обращает внимание Исаевич.

Эксперты уверены, что присвоение I категории качества обеспечению РГО будет являться еще одним значимым стимулом для развития малого и среднего предпринимательства по всей стране.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика