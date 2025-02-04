Коммунальный ремонт оставил без воды сотни домов в Омске

Сегодня, 4 февраля, на водопроводе по улице Семиреченская, 97а в Омске идет ремонт водопровода. Из-за этого на время без воды осталось множество жилых и административных зданий. В списке, заранее опубликованном «Омскводоканалом», следующие объекты: