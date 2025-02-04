Коммунальный ремонт оставил без воды сотни домов в Омске

Posted 4 февраля, 09:31
Published 4 февраля, 09:31
Modified 4 февраля, 09:33
Updated 4 февраля, 09:33
Сегодня, 4 февраля, на водопроводе по улице Семиреченская, 97а в Омске идет ремонт водопровода. Из-за этого на время без воды осталось множество жилых и административных зданий. В списке, заранее опубликованном «Омскводоканалом», следующие объекты:
Промышленные предприятия:
Пониженное давление (до 1.0 атмосфер):
Воды нет с 10 утра, и отключение будет продолжаться до полуночи. В «Омскводоканале» заранее попросили местных жителей запастись водой и отнестись к ситуации с пониманием.
Напомним: «Тепловая компания» сегодня проводит ремонт в Амурском поселке, из-за чего ряд жилых домов остался без горячей воды и отопления.