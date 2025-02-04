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Posted 4 февраля, 09:31

Published 4 февраля, 09:31

Modified 4 февраля, 09:33

Updated 4 февраля, 09:33

Коммунальный ремонт оставил без воды сотни домов в Омске

Коммунальный ремонт оставил без воды сотни домов в Омске

4 февраля 2025, 09:31
Ремонтные работы идут на Семиреченской улице.

Сегодня, 4 февраля, на водопроводе по улице Семиреченская, 97а в Омске идет ремонт водопровода. Из-за этого на время без воды осталось множество жилых и административных зданий. В списке, заранее опубликованном «Омскводоканалом», следующие объекты:

  • Поселок Магистральный;
  • СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард»;
  • Поселок Новостройка;
  • Улица Мельничная, 87/1, 87/2, 87/3, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/1, 89А, 89, 89Б, 89/5, 89/6, 91,122, 124, 120;
  • Улица Семиреченская, 132, 134, 136, 138, 97а, 97к.6, 101, 130, 130А, 132Б;
  • Новостройка, 9, 20/1, 20А, 20б, 35;
  • Улица Талалихина, 22, 29а;
  • Улица 5 Кировская, 176;
  • Поселок Самарка (ул. 1-14 Самарские, ул. Днепровская, ул. Грибоедова);
  • Улица Мельничная, 87А, 91В, 102;
  • Улица 10 Самарская, 17;
  • Водоразборные колонки поселка Новостройка;
  • Канализационная насосная станция-41;
  • Водопроводная насосная станция 414 поселка Новостройка.

Промышленные предприятия:

  • Улица 2 Казахстанская, 3, 5, 7, 23, 31, 58, 2;
  • Улица Новостройка, 51;
  • Улица Семиреченская, 97а к.8, 101, 132А, 139;
  • Улица Мельничная 130, 132, 134, 136, 138.

Пониженное давление (до 1.0 атмосфер):

  • Улица1, 2, 3 Автомобильная;
  • Улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Западная;
  • Ултца 1, 2, 3, 4 Кулундинская;
  • 1 База снабжения, 8 Семиреченский пер. 1;
  • Улица Мельничная — 1,2,3 Казахстанская –Перова- Менжинского-Можайского (поселок Самарка);
  • Поселок Мелиораторов, поселок Троицкое;
  • Улица 1, 2 Читинская -1, 2, 3, 4 Молдавская;
  • Поселок Лесоперевалка.

Воды нет с 10 утра, и отключение будет продолжаться до полуночи. В «Омскводоканале» заранее попросили местных жителей запастись водой и отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним: «Тепловая компания» сегодня проводит ремонт в Амурском поселке, из-за чего ряд жилых домов остался без горячей воды и отопления.

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#Николай Эйхвальд#ОмскВодоканал#Новости#Отключения
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