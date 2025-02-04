Когда нужно одевать собаку зимой

Posted 4 февраля, 12:40
Published 4 февраля, 12:40
Modified 4 февраля, 12:42
Updated 4 февраля, 12:42
С приближением зимы на улицах начинают появляться домашние собаки, одетые в комбинезоны, свитера и курточки — некоторые даже с капюшоном. Причем, нередко в теплой одежде щеголяют собаки, которым она не только не нужна, но даже при определенных условиях может навредить. Как же понять, когда пора «утеплять» свою собаку зимой, и стоит ли это делать в принципе?
Считается, что больше всего зимой мерзнут собаки мелких пород, но переносимость низких температур в большей степени все же зависит не от размера животного, а от породы, густоты шерстного покрова и наличия подшерстка.
Например, теплая одежда необходима гладкошерстным или голым собакам, причем, не только маленьким, таким как китайская хохлатая собака, той-терьер, карликовый пинчер или чихуахуа, но и некоторым большим — например, лабрадорам, доберманам и даже кане-корсо. А вот небольшие по размеру померанские шпицы, обладающие длинной густой шерстью с густым подшерстком, прекрасно могут зимой обходиться без дополнительного утепления.
Помимо густоты шерсти и наличия подшерстка, следует принимать во внимание также состояние здоровья собаки и ее возраст. Например, ослабленные, больные или выздоравливающие после болезни собаки, кормящие суки, а также питомцы после перенесенной операции нуждаются в одежде зимой независимо от количества и качества шерстного покрова. Кроме того, переохлаждение может пагубно отразиться на здоровье щенков и пожилых собак.
Как и в случае с маленькими детьми, кутать собак зимой в принципе не рекомендуется, так как это может негативным образом сказаться на их теплообмене, и одежду в случае необходимости следует выбирать по погоде.
В принципе не нужна одежда зимой собакам, имеющим густой плотный подшерсток — лайкам, сенбернарам, хаски, маламутам, московским сторожевым и др. Кроме того, не нуждаются в дополнительном утеплении собаки, живущие на улице в вольере.
Определить, что ваша собака чувствует себя зимой на прогулке дискомфортно из-за холода, можно по следующим признакам:
Также, если собака уже испытала неприятные ощущения от холода во время предыдущего выгула, она может проявлять нежелание вновь идти на улицу.
Переохлаждение или гипотермия у собак наступает, когда температура тела опускается с нормальных значений 37,4⁰С — 39,0⁰С ниже 37⁰С. Переохлаждение питомца зимой может привести к простуде, а также к более неприятным проблемам со здоровьем — такими, например, как заболевания сердца, легких, почек, иммунной системы и др.
Выбирать одежду для выгула собак зимой следует с учетом индивидуальных особенностей питомца. Для приобретения одежды на питомца вам потребуется измерить длину спины собаки от основания хвоста до холки, объем груди в самой широкой ее части и объем шеи. Затем к полученным результатам измерения необходимо прибавить еще по паре сантиметров, чтобы одежда не была питомцу в обтяжку и не сковывала его движения.
Однако не следует покупать комбинезон или курточку для прогулок зимой «заочно», ориентируясь только на размеры собаки, записанные на бумажке, так как вы можете ошибиться при измерении или неправильно записать цифры. Следует привести собаку в зоомагазин и померить на нее выбранную одежду, тщательно проверив, чтобы питомцу нигде не давило и не тянуло.
Одежду для прогулок с собакой зимой нужно выбирать, ориентируясь также на темперамент питомца. Например, если собака активно бегает и играет, ей можно купить курточку полегче, а старое малоподвижное животное лучше будет одеть потеплее.
Что же касается самой одежды для собак, то она должна быть изготовлена из воздухонепроницаемой ткани и не сковывать движения животного. Замки должны без усилий застегиваться и расстегиваться, а фурнитура — быть надежно закрепленной. Кстати, застежек в виде молний лучше избегать, так как туда может попасть шерсть собаки. Также важно наличие на одежде для собак светоотражающих элементов.
Собаки по-разному относятся к попыткам владельцев одеть их — одни спокойно воспринимают «обновку», а другие будет сопротивляться и пытаться от нее избавиться. В последнем случае следует приучать собаку к одежде постепенно, используя положительное подкрепление и награждая питомца за спокойное поведение.
Продолжительность прогулки с собакой зимой должна устанавливаться индивидуально для каждого животного, в зависимости от:
Однако есть несколько общих рекомендаций, к которым также стоит прислушаться.
Очень важно зимой постоянно контролировать состояние собаки на улице и при первых же признаках того, что ему холодно, сразу отвести его домой. Помните, что вы в ответе за тех, кого приручили, и именно от вас зависит благополучие и здоровье вашего четвероногого друга.