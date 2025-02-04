Когда нужно одевать собаку зимой

С приближением зимы на улицах начинают появляться домашние собаки, одетые в комбинезоны, свитера и курточки — некоторые даже с капюшоном. Причем, нередко в теплой одежде щеголяют собаки, которым она не только не нужна, но даже при определенных условиях может навредить. Как же понять, когда пора «утеплять» свою собаку зимой, и стоит ли это делать в принципе?