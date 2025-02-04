Китайские грузовики в России: чем оборачивается их массовая эксплуатация

проблему, Росстандарту придется заниматься отзывом автомобилей. В такой ситуации с исками к производителю в суд необходимо отправиться всем пострадавшим россиянам. Кроме того, Росстандарт имеет законное право приостановить в РФ работу автомобильной компании на 90 дней, налагать на нее большие штрафы, обратиться в суд для введения еще более внушительных штрафов.