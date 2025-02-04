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Posted 4 февраля, 05:19

Published 4 февраля, 05:19

Modified 4 февраля, 05:19

Updated 4 февраля, 05:19

Китайские грузовики в России: чем оборачивается их массовая эксплуатация

Китайские грузовики в России: чем оборачивается их массовая эксплуатация

4 февраля 2025, 05:19
Фото: 1MI.
Китай сейчас является главным и практически единственным поставщиком новых легковых машин на российский рынок. При этом значительное увеличение объема поставок из Поднебесной почти никак не оказало влияние на качество и безопасность ввозимой в нашу страну продукции.

Недавно вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил о возможности приостановки в РФ работы одного из крупнейших китайских автопроизводителей по инициативе Росстандарта. Ограничение на продажу будет введено, если подтвердится, что в автомобильных салонах находятся бракованные сиденья, пишет корреспондент «Ридуса» Виталий Горностаев.

Антон Шапарин в беседе с «Ридусом» заявил, что если автопроизводитель признает

проблему, Росстандарту придется заниматься отзывом автомобилей. В такой ситуации с исками к производителю в суд необходимо отправиться всем пострадавшим россиянам. Кроме того, Росстандарт имеет законное право приостановить в РФ работу автомобильной компании на 90 дней, налагать на нее большие штрафы, обратиться в суд для введения еще более внушительных штрафов.

Из-за ряда обстоятельств китайский автопром получил статус практически «монополиста» на отечественном рынке, поэтому некоторые компании из Поднебесной могут вести свою деятельность достаточно безответственно. Текущий статус китайских игроков привел к тому, что на фоне растущих цен качество и соблюдение стандартов безопасности новинок рынка зачастую становятся только хуже. Особенно это касается средних и тяжелых коммерческих автомобилей и автобусов.

Эксплуатация китайских грузовиков в нашей стране затрудняется и из-за других проблем, таких как дефицит деталей и запчастей для ремонта. Автомобилисты постоянно жалуются на проблемы с электроникой, кузовными частями, а также с каталожными деталями, которые не получится заменить аналогами от других производителей.

Такой же масштабной проблемой выступает поставка ряда запчастей для ремонта и обслуживания. Многие китайские фирмы пока не создали в РФ соответствующих складов, из-за чего поставка некоторых деталей напрямую из Китая занимает долгие месяцы.

И если в случае с легковым автомобилем неудобство логистики и прочие трудности, связанные с поставкой транспорта из-за границы, зачастую влияют на жизнь нескольких людей, то в грузовом бизнесе такие ситуации приводят к простоям и большим убыткам.

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