Китайские грузовики в России: чем оборачивается их массовая эксплуатация

Posted 4 февраля, 05:19
Published 4 февраля, 05:19
Modified 4 февраля, 05:19
Updated 4 февраля, 05:19
Недавно вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил о возможности приостановки в РФ работы одного из крупнейших китайских автопроизводителей по инициативе Росстандарта. Ограничение на продажу будет введено, если подтвердится, что в автомобильных салонах находятся бракованные сиденья, пишет корреспондент «Ридуса» Виталий Горностаев.
Антон Шапарин в беседе с «Ридусом» заявил, что если автопроизводитель признает
проблему, Росстандарту придется заниматься отзывом автомобилей. В такой ситуации с исками к производителю в суд необходимо отправиться всем пострадавшим россиянам. Кроме того, Росстандарт имеет законное право приостановить в РФ работу автомобильной компании на 90 дней, налагать на нее большие штрафы, обратиться в суд для введения еще более внушительных штрафов.
Из-за ряда обстоятельств китайский автопром получил статус практически «монополиста» на отечественном рынке, поэтому некоторые компании из Поднебесной могут вести свою деятельность достаточно безответственно. Текущий статус китайских игроков привел к тому, что на фоне растущих цен качество и соблюдение стандартов безопасности новинок рынка зачастую становятся только хуже. Особенно это касается средних и тяжелых коммерческих автомобилей и автобусов.
Эксплуатация китайских грузовиков в нашей стране затрудняется и из-за других проблем, таких как дефицит деталей и запчастей для ремонта. Автомобилисты постоянно жалуются на проблемы с электроникой, кузовными частями, а также с каталожными деталями, которые не получится заменить аналогами от других производителей.
Такой же масштабной проблемой выступает поставка ряда запчастей для ремонта и обслуживания. Многие китайские фирмы пока не создали в РФ соответствующих складов, из-за чего поставка некоторых деталей напрямую из Китая занимает долгие месяцы.
И если в случае с легковым автомобилем неудобство логистики и прочие трудности, связанные с поставкой транспорта из-за границы, зачастую влияют на жизнь нескольких людей, то в грузовом бизнесе такие ситуации приводят к простоям и большим убыткам.