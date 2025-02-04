Хоценко обсудил с главой Росимущества передачу Омской области федеральных объектов

Posted 4 февраля, 10:06
Published 4 февраля, 10:06
Modified 4 февраля, 10:08
Updated 4 февраля, 10:08
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время поездки в Москву встретился с главой Росимущества Вадимом Яковенко. В ходе этой рабочей встречи обсуждалась судьба причальных стенок у речного вокзала в центре Омска и объектов культурного наследия по адресу Ленина, 10, где сейчас расположены творческие мастерские художников из музея Врубеля.
Хоценко предложил передать все эти объекты в собственность региона. Помещения мастерских нуждаются в реставрации, и музей готов обеспечить их сохранность. Причальные стенки сейчас включены в программу приватизации, но оптимальным для него был бы переход под областной контроль.
«Передача объектов в региональную собственность позволит определить механизм восстановления и реконструкции причальных стенок, чтобы улучшить безопасность и благоустроить зону набережной», — отметили в пресс-службе правительства Омской области.
В итоге глава Росимущества поддержал инициативу Хоценко.