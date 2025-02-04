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Posted 4 февраля, 10:06

Published 4 февраля, 10:06

Modified 4 февраля, 10:08

Updated 4 февраля, 10:08

Хоценко обсудил с главой Росимущества передачу Омской области федеральных объектов

Хоценко обсудил с главой Росимущества передачу Омской области федеральных объектов

4 февраля 2025, 10:06
Фото: пресс-служба Росимущества.
Встреча губернатора Омской области с главой Росимущества Вадимом Яковенко состоялась в Москве.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время поездки в Москву встретился с главой Росимущества Вадимом Яковенко. В ходе этой рабочей встречи обсуждалась судьба причальных стенок у речного вокзала в центре Омска и объектов культурного наследия по адресу Ленина, 10, где сейчас расположены творческие мастерские художников из музея Врубеля.

Хоценко предложил передать все эти объекты в собственность региона. Помещения мастерских нуждаются в реставрации, и музей готов обеспечить их сохранность. Причальные стенки сейчас включены в программу приватизации, но оптимальным для него был бы переход под областной контроль.

«Передача объектов в региональную собственность позволит определить механизм восстановления и реконструкции причальных стенок, чтобы улучшить безопасность и благоустроить зону набережной», — отметили в пресс-службе правительства Омской области.

В итоге глава Росимущества поддержал инициативу Хоценко.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Причальные стенки#Росимущество#Виталий Хоценко#Музей Врубеля#Виктор Яковенко
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