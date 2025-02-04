Дачникам из Осташково компенсируют земельный налог. Он составит 300 рублей

Posted 4 февраля, 05:07
Published 4 февраля, 05:07
Modified 4 февраля, 05:14
Updated 4 февраля, 05:14
Садоводы из Осташково, чьи дачи пострадали от наводнения, смогут получить компенсацию земельного налога. Если участок пострадал частично, то сумма уменьшится на 50%. При этом участок должен быть затопленным на половину и более, что подтверждается справкой от окружной администрации.
Город55 узнал в УФНС России по Омской области, на какую сумму могут рассчитывать владельцы стандартного дачного участка в 6 соток.
«За 2024 год сумма земельного налога за один участок под СНТ в городе Омске площадью 600 квадратных метров в среднем составляет 300 — 350 рублей. Информацией о количестве граждан, претендующих на получение льготы в отношении затопленных земельных участков, налоговые органы Омской области не располагают», — сообщили в налоговой.
По данным на 3 февраля, от дачников заявлений о предоставлении льготы не поступало. Для ее предоставления необходимо обратиться в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, либо направить заявление по почте, приложив справку.
Напомним, что от потопа пострадали участки в СНТ «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод — 4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод» и «40 лет Октября». Причины наводнения до сих пор неизвестны. Ранее Город55 рассказывал, как работает золоотвал ТЭЦ-5. Дачники считают, что он стал причиной потопа.