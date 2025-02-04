Дачникам из Осташково компенсируют земельный налог. Он составит 300 рублей

Садоводы из Осташково, чьи дачи пострадали от наводнения, смогут получить компенсацию земельного налога. Если участок пострадал частично, то сумма уменьшится на 50%. При этом участок должен быть затопленным на половину и более, что подтверждается справкой от окружной администрации.