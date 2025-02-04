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Posted 4 февраля, 05:07

Published 4 февраля, 05:07

Modified 4 февраля, 05:14

Updated 4 февраля, 05:14

Под воду в прошлом году ушли участки и аллеи в десятке СНТ

Дачникам из Осташково компенсируют земельный налог. Он составит 300 рублей

4 февраля 2025, 05:07
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. Под воду в прошлом году ушли участки и аллеи в десятке СНТ

Дачникам из затопленного Осташково компенсируют 300 рублей земельного налога

В УФНС России по Омской области Городу55 рассказали, какие налоговые льготы положены садоводам из Осташково, чьи участки пострадали от наводнения.

Садоводы из Осташково, чьи дачи пострадали от наводнения, смогут получить компенсацию земельного налога. Если участок пострадал частично, то сумма уменьшится на 50%. При этом участок должен быть затопленным на половину и более, что подтверждается справкой от окружной администрации.

Город55 узнал в УФНС России по Омской области, на какую сумму могут рассчитывать владельцы стандартного дачного участка в 6 соток.

«За 2024 год сумма земельного налога за один участок под СНТ в городе Омске площадью 600 квадратных метров в среднем составляет 300 — 350 рублей. Информацией о количестве граждан, претендующих на получение льготы в отношении затопленных земельных участков, налоговые органы Омской области не располагают», — сообщили в налоговой.

По данным на 3 февраля, от дачников заявлений о предоставлении льготы не поступало. Для ее предоставления необходимо обратиться в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, либо направить заявление по почте, приложив справку.

Напомним, что от потопа пострадали участки в СНТ «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод — 4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод» и «40 лет Октября». Причины наводнения до сих пор неизвестны. Ранее Город55 рассказывал, как работает золоотвал ТЭЦ-5. Дачники считают, что он стал причиной потопа.

Недалеко до экологической катастрофы. Что происходит вокруг золоотвала омской ТЭЦ-5
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Земельный налог#Льгота#Садоводство#Физические лица
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