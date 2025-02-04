Без смертей: в Омской области сохранилось число госпитализаций от коронавируса

Posted 4 февраля, 08:58
Published 4 февраля, 08:58
Modified 4 февраля, 09:27
Updated 4 февраля, 09:27
На пятой неделе 2025 года, с 27 января по 2 февраля, в России было зафиксировано увеличение числа госпитализаций, связанных с COVID-19. За этот период в больницы поступили 1 112 человек, что на 3,4% больше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций наблюдался в 44 регионах страны, причем в 23 из них этот показатель превысил средний по России.
При этом количество выздоровевших снизилось: за неделю поправились 9 246 человек, что на 4,9% меньше, чем за предыдущие семь дней. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 5,46, что на 2,8% ниже, чем неделей ранее. Однако в 42 регионах заболеваемость выросла, а в 17 из них этот рост оказался выше среднего по стране. Согласно данным федерального оперативного штаба, за неделю скончались 20 человек.
В Сибирском федеральном округе ситуация выглядит следующим образом: госпитализирован 121 человек, выявлено 611 новых случаев заражения, зарегистрирован 1 летальный исход. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Красноярском крае (128 случаев) и Новосибирской области (107 случаев).
В Омской области за неделю госпитализированы 11 человек, выявлено 33 новых случая заражения, смертей не зарегистрировано. Для сравнения: на предыдущей неделе в регионе также было госпитализировано 11 человек, выздоровели 69, выявлено 45 новых случаев, летальных исходов не было.
По всей России традиционно больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1 212 случаев), а наибольшее число смертей — в Санкт-Петербурге (9 человек). Меньше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Чукотском автономном округе — всего 1 случай.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омской области уровень распространения ОРВ гораздо выше, чем в начале 2025 года.