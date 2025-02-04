Без смертей: в Омской области сохранилось число госпитализаций от коронавируса

При этом количество выздоровевших снизилось: за неделю поправились 9 246 человек, что на 4,9% меньше, чем за предыдущие семь дней. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 5,46, что на 2,8% ниже, чем неделей ранее. Однако в 42 регионах заболеваемость выросла, а в 17 из них этот рост оказался выше среднего по стране. Согласно данным федерального оперативного штаба, за неделю скончались 20 человек.