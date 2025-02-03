Жителя Омской области отправили на исправительные работы из-за татуировки

Posted 3 февраля, 04:56
Published 3 февраля, 04:56
Modified 3 февраля, 05:28
Updated 3 февраля, 05:28
Исилькульский городской суд Омской области вынес приговор местному жителю, обвиненному в публичном демонстрировании нацистской символики. Как рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Омской области, мужчина опубликовал на своей странице в ВК фотографии, на которых видны татуировки «в виде г-образного креста — нацисткой свастики». Подобное нарушение он совершал и прежде, причем в первый раз был оштрафован по статье КоАП, а во второй стал фигурантом уголовного дела.
Суд приговорил исилькульца к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием в доход государства 15% заработной платы.
Напомним: в сентябре 2024 года приговор за такое же преступление вынесли омичу, который выставлял фотографии с запрещенными символами в сети, а также нарисовал свастику на чужом автомобиле. Его приговорили к полутора годам принудительных работ.