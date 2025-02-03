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Posted 3 февраля, 04:56

Published 3 февраля, 04:56

Modified 3 февраля, 05:28

Updated 3 февраля, 05:28

Жителя Омской области приговорили к исправительным работам из-за татуировки

Жителя Омской области отправили на исправительные работы из-за татуировки

3 февраля 2025, 04:56
Фото: 1MI.

Жителя Омской области приговорили к исправительным работам из-за татуировки

Мужчина опубликовал фото с нацистской свастикой.

Исилькульский городской суд Омской области вынес приговор местному жителю, обвиненному в публичном демонстрировании нацистской символики. Как рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Омской области, мужчина опубликовал на своей странице в ВК фотографии, на которых видны татуировки «в виде г-образного креста — нацисткой свастики». Подобное нарушение он совершал и прежде, причем в первый раз был оштрафован по статье КоАП, а во второй стал фигурантом уголовного дела.

Суд приговорил исилькульца к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием в доход государства 15% заработной платы.

Напомним: в сентябре 2024 года приговор за такое же преступление вынесли омичу, который выставлял фотографии с запрещенными символами в сети, а также нарисовал свастику на чужом автомобиле. Его приговорили к полутора годам принудительных работ.

Житель Омской области отправится под суд за татуировки со свастикой
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Свастика
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