Жителя Омской области отправили на исправительные работы из-за татуировки

Исилькульский городской суд Омской области вынес приговор местному жителю, обвиненному в публичном демонстрировании нацистской символики. Как рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Омской области, мужчина опубликовал на своей странице в ВК фотографии, на которых видны татуировки «в виде г-образного креста — нацисткой свастики». Подобное нарушение он совершал и прежде, причем в первый раз был оштрафован по статье КоАП, а во второй стал фигурантом уголовного дела.