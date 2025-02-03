Ждем решения коллег: появились новые подробности по снегоплавильной станции в Омске

В Омске с 2020 года ведутся разговоры о строительстве снегоплавильной станции. Однако спустя четыре года — в 2025-м — объект так и не появился в нашем городе. В интервью NGS55.RU мэр Сергей Шелест сообщил, как обстоят дела по этому вопросу.