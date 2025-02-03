Ждем решения коллег: появились новые подробности по снегоплавильной станции в Омске

Posted 3 февраля, 06:54
Published 3 февраля, 06:54
Modified 3 февраля, 06:56
Updated 3 февраля, 06:56
В Омске с 2020 года ведутся разговоры о строительстве снегоплавильной станции. Однако спустя четыре года — в 2025-м — объект так и не появился в нашем городе. В интервью NGS55.RU мэр Сергей Шелест сообщил, как обстоят дела по этому вопросу.
По мнению градоначальника, снегоплавильная станция позволила бы облегчить и ускорить уборку снега в Омске. Несмотря на небольшие трудности отказываться от этого проекта не планируют. Тем более участок под снегоплавильную станцию уже определен, она разместится возле горбатого моста со стороны сквера имени Харчикова. В 2023, кстати, называлось другое место.
Хоть предпроектное обследование и завершено, вопрос временно поставили на паузу. С коллегами из Омского водоканала хотят договориться насчет выхода в сборный коллектор.
Напомним, от омичей в соцсетях ежедневно появляются десятки жалоб на уборку снега в городе. Некоторые улицы, по их мнению, не убираются месяцами. В январе, как ранее писал Город55, незаконная свалка появилась возле ТЦ на Левобережье: неизвестные сбрасывали на пустырь горы снега.