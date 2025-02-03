gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 06:54

Published 3 февраля, 06:54

Modified 3 февраля, 06:56

Updated 3 февраля, 06:56

Построить в Омске снегоплавильную станцию рассчитывали еще в 2023 году

Ждем решения коллег: появились новые подробности по снегоплавильной станции в Омске

3 февраля 2025, 06:54
Фото: 1MI. Построить в Омске снегоплавильную станцию рассчитывали еще в 2023 году

Мэр Шелест рассказал, появится ли в Омске снегоплавильная станция

Для строительства объекта выбрали место в центре города, но появлению станции все время мешают различные вопросы.

В Омске с 2020 года ведутся разговоры о строительстве снегоплавильной станции. Однако спустя четыре года — в 2025-м — объект так и не появился в нашем городе. В интервью NGS55.RU мэр Сергей Шелест сообщил, как обстоят дела по этому вопросу.

По мнению градоначальника, снегоплавильная станция позволила бы облегчить и ускорить уборку снега в Омске. Несмотря на небольшие трудности отказываться от этого проекта не планируют. Тем более участок под снегоплавильную станцию уже определен, она разместится возле горбатого моста со стороны сквера имени Харчикова. В 2023, кстати, называлось другое место.

Хоть предпроектное обследование и завершено, вопрос временно поставили на паузу. С коллегами из Омского водоканала хотят договориться насчет выхода в сборный коллектор.

Напомним, от омичей в соцсетях ежедневно появляются десятки жалоб на уборку снега в городе. Некоторые улицы, по их мнению, не убираются месяцами. В январе, как ранее писал Город55, незаконная свалка появилась возле ТЦ на Левобережье: неизвестные сбрасывали на пустырь горы снега.

У омского торгового центра появилась незаконная снежная свалка
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Снег#Омск#Уборка снега#Новости#Сергей Шелест#Снегоплавильная станция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика