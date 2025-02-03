Земельные споры и новые проекты: стало известно, что ждет омские парки

Мэр упомянул, что парк «Зеленый остров» уже находится в аренде у компании «Омсксайдингинвест», которая активно вкладывает средства в его развитие. Благодаря инвестициям, в парке появились новые аттракционы, включая колесо обозрения, а также планируется реконструкция сцены. При этом парк остается бесплатным для посещения, а инвестор берет на себя расходы по его содержанию, которые составляют около 42 миллионов рублей в год.