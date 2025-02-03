Земельные споры и новые проекты: стало известно, что ждет омские парки

Posted 3 февраля, 08:06
Published 3 февраля, 08:06
Modified 3 февраля, 08:08
Updated 3 февраля, 08:08
Мэр Омска Сергей Шелест в интервью «NGS55.RU» рассказал о ключевых проблемах, связанных с благоустройством городских парков и их дальнейшим развитием. Одной из главных тем обсуждения стало будущее общественных пространств, таких как Советский парк, парк 30-летия ВЛКСМ и парк 300-летия Омска. Шелест отметил, что, несмотря на значительные усилия по благоустройству в последние годы, предстоит еще много работы.
Мэр упомянул, что парк «Зеленый остров» уже находится в аренде у компании «Омсксайдингинвест», которая активно вкладывает средства в его развитие. Благодаря инвестициям, в парке появились новые аттракционы, включая колесо обозрения, а также планируется реконструкция сцены. При этом парк остается бесплатным для посещения, а инвестор берет на себя расходы по его содержанию, которые составляют около 42 миллионов рублей в год.
Что касается Советского парка и парка 30-летия ВЛКСМ, то они находятся под управлением муниципальной организации. Шелест пояснил, что, несмотря на ограниченный бюджет, эти парки приносят прибыль, которая вкладывается в их развитие. Например, в парке 30-летия ВЛКСМ планируется установить новый экстремальный аттракцион для взрослых. Пока передача этих парков в концессию не рассматривается, но их развитие продолжается за счет бюджетных средств и собственных доходов.
Отдельное внимание мэр уделил парку 300-летия Омска. Он сообщил, что администрация активно ищет инвесторов, готовых вложиться в благоустройство этой территории с сохранением зеленых насаждений и существующего зонирования. Однако пока интерес со стороны инвесторов отсутствует. Шелест подчеркнул, что главная задача — сохранить парк как общественное пространство, не допуская его застройки.
«Может быть, инвесторы туда не идут, потому что мы в парках сейчас землю не раздаем и не даем там строить что-то грандиозное и коммерчески прибыльное. Но мы даем им возможность развития как парка — чтобы сохранить зеленые насаждения», — сообщил глава города.
Мэр также затронул проблему земельных споров, связанных с парковыми территориями. Он напомнил, что в прошлом часть земель была незаконно отрезана от парков, и сейчас городские власти совместно с прокуратурой ведут судебные процессы по их возвращению. В частности, рассматривается дело о возвращении компанией «Кедр» земель парка, и, по словам Шелеста, шансы на успех высоки.
Напомним, ранее Город55 писал, что в парке 300-летия Омска планируют установить 17 видеокамер за 6,5 млн рублей, однако подрядчика найти пока не удалось.