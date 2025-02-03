Завод «Полиом» снова возглавил рейтинг самых эффективных предприятий Омской области

В этом году в рейтинге присутствуют 162 предприятия, работающие в различных сферах: производство, энергоснабжение, строительство, торговля и т. д. При составлении списка учитывались показатели выручки, чистой прибыли, оборота капитала и других важных аспектов операционной деятельности компаний.