Завод «Полиом» снова возглавил рейтинг самых эффективных предприятий Омской области

Posted 3 февраля, 08:00
Published 3 февраля, 08:00
Modified 3 февраля, 08:00
Updated 3 февраля, 08:00
Ежегодный рейтинг крупнейших и самых эффективных предприятий Омской области, составленный Омскстатом, вновь возглавил завод «Полиом». Это уже шестой раз, когда крупнейший производитель полипропилена в России занимает первую позицию.
В этом году в рейтинге присутствуют 162 предприятия, работающие в различных сферах: производство, энергоснабжение, строительство, торговля и т. д. При составлении списка учитывались показатели выручки, чистой прибыли, оборота капитала и других важных аспектов операционной деятельности компаний.
Генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов завода заявил, что лидирующая позиция в рейтинге является объективной оценкой работы предприятия.
«Мы находимся в непрерывном поиске управленческих решений. Совершенствование технологии позволило нам добиться глубины переработки сырья на уровне 99,5%, что соответствует лучшим мировым стандартам. Наша площадка аккумулирует лучшие практики в области автоматизации и цифровизации процессов. Постоянная и системная работа, направленная на улучшение производства, дает нам возможность работать эффективно и обеспечивать отечественных переработчиков высокотехнологичным полимерным сырьем», — подчеркнул Евдокимов.
Отметим, что омский завод производит каждую десятую тонну полипропилена России, являясь вторым по востребованности полимером в мире. Из продукции завода изготавливают разнообразные товары: жесткая и гибка упаковка, трубы для нужд ЖКХ, ковры и ткани, детали автомобилей, строительные элементы и конструкции, медицинские изделия, детские игрушки и многое другое.