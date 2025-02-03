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Posted 3 февраля, 10:18

Published 3 февраля, 10:18

Modified 3 февраля, 10:18

Updated 3 февраля, 10:18

Ги Буше

«Выбыла половина состава»: Ги Буше рассказал о череде травм игроков «Авангарда»

3 февраля 2025, 10:18
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
Главный тренер омской команды отметил, что с таким количеством травмированных игроков рад каждой победе, какой бы сложной она не была.

Вчера, 2 февраля, омский «Авангард» на льду «Минск-Арены» одолел местное «Динамо». Встреча завершилась со счетом 5:4 в серии буллитов. В составе «ястребов» отличились Джованни Фьоре, Егор Воронков, Наиль Якупов и Игорь Мартынов. Результат прокомментировал главный тренер «Авангарда» Ги Буше. В разговоре с журналистами специалист отметил, что раз такому исходу, так как половина состава сейчас находится в «лазарете».

«Все знают, что сейчас у нас непростой отрезок, практически половина состава выбыла из-за травм. Действительно, нелегко даются игры. Мы хотели показать себя сильно здесь, и у нас это получилось. Парни проявили характер, одним и тем же приходится выполнять очень много работы. Так что здорово, мы сегодня уезжаем с очень важной для нас победой», — сказал главный тренер.

Он также добавил, сто сейчас команде неважно, как именно побеждать.

«Понятно, что у нас выбыли специалисты по большинству, и нам тяжело дается этот компонент, но нельзя надеяться только на спецбригады. Главное — играть качественно в расстановке „5 на 5“, и тогда будет результат. Вы пытаетесь заставить меня сказать, что мне что-то не понравилось сегодня в действиях моей команды, что мне за что-то обидно, но, учитывая отсутствие половины состава, я просто очень рад победе и счастлив», — передает слова Буше «Чемпионат».

Напомним, что в конце января в список травмированных хоккеистов «Авангарда» попал нападающий Рид Буше. В матче с «Салаватом Юлаевым», который прошел 29 января, форварду прилетела шайба в лицо, он ушел в подтрибунное помещение, но почти сразу вернулся и продолжил игру. Видимо, повреждение оказалось серьезнее, чем показалось изначально.

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