«Выбыла половина состава»: Ги Буше рассказал о череде травм игроков «Авангарда»

Вчера, 2 февраля, омский «Авангард» на льду «Минск-Арены» одолел местное «Динамо». Встреча завершилась со счетом 5:4 в серии буллитов. В составе «ястребов» отличились Джованни Фьоре, Егор Воронков, Наиль Якупов и Игорь Мартынов. Результат прокомментировал главный тренер «Авангарда» Ги Буше. В разговоре с журналистами специалист отметил, что раз такому исходу, так как половина состава сейчас находится в «лазарете».