В центре Омска продали старую столовую за рекордную сумму

Продаваемый объект включал двухэтажное здание площадью 1 490,4 кв. м. и земельный участок площадью 4 279 кв. м. Здание, построенное в 1980 году, ранее использовалось как столовая с хозяйственными пристройками. Оно расположено в центральной части Омска, вблизи жилых многоэтажек и общественных зданий. Ближайшие остановки общественного транспорта находятся в 550–650 метрах, а до центра города — всего 1,5 км.