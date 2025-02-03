gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 06:58

Published 3 февраля, 06:58

Modified 3 февраля, 07:00

Updated 3 февраля, 07:00

Кисловодский предприниматель выиграла торги на старинное здание за 66 млн рублей

В центре Омска продали старую столовую за рекордную сумму

3 февраля 2025, 06:58
Фото: 1MI. Кисловодский предприниматель выиграла торги на старинное здание за 66 млн рублей

Старую столовую в центре Омска на Яковлева продали на 16 млн дороже

Для приведения здания в порядок потребуются значительные вложения в ремонт и восстановление инфраструктуры.

В Омске состоялась продажа здания бывшей столовой Института ветеринарной медицины и биотехнологии ОмГАУ, расположенного на улице Яковлева. Торги были организованы госкорпорацией «ДОМ.рф». В результате здание вместе с прилегающим земельным участком было продано за 66,4 млн рублей.

Изначально стартовая цена лота составляла 50 миллионов рублей, но в ходе торгов она увеличилась на треть. Победительницей аукциона стала индивидуальный предприниматель Ирина Бурминская из города Кисловодск Ставропольского края. Напомним, заявки на торги принимались до 27 января 2025 года, а сам аукцион прошел 31 января.

Электронный аукцион
Электронный аукцион. Фото: ГИС Торги

Продаваемый объект включал двухэтажное здание площадью 1 490,4 кв. м. и земельный участок площадью 4 279 кв. м. Здание, построенное в 1980 году, ранее использовалось как столовая с хозяйственными пристройками. Оно расположено в центральной части Омска, вблизи жилых многоэтажек и общественных зданий. Ближайшие остановки общественного транспорта находятся в 550–650 метрах, а до центра города — всего 1,5 км.

Состояние здания оценивается как удовлетворительное, но требует капитального ремонта. Фундамент выполнен из бетонных блоков, стены — кирпичные, перекрытия — из сборных железобетонных плит, а крыша покрыта шифером. Однако окна, двери, полы и лестницы находятся в неудовлетворительном состоянии.

Также объект нуждается в восстановлении подключения к инженерным коммуникациям, а система пожарной безопасности не функционирует. Внутренние помещения захламлены, а на территории участка частично разрушено асфальтовое покрытие.

Ранее Город55 писал, что мэрия Омска объявила аукцион на изготовление и поставку стаканов с подстаканниками к Дню Победы.

В Омске к 9 Мая собираются заказать праздничные стаканы на 9,5 млн рублей
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Продажа#Аукцион#Капитальный ремонт#Торги#Здание#Инженерные коммуникации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика