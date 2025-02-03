В центре Омска продали старую столовую за рекордную сумму

Posted 3 февраля, 06:58
Published 3 февраля, 06:58
Modified 3 февраля, 07:00
Updated 3 февраля, 07:00
В Омске состоялась продажа здания бывшей столовой Института ветеринарной медицины и биотехнологии ОмГАУ, расположенного на улице Яковлева. Торги были организованы госкорпорацией «ДОМ.рф». В результате здание вместе с прилегающим земельным участком было продано за 66,4 млн рублей.
Изначально стартовая цена лота составляла 50 миллионов рублей, но в ходе торгов она увеличилась на треть. Победительницей аукциона стала индивидуальный предприниматель Ирина Бурминская из города Кисловодск Ставропольского края. Напомним, заявки на торги принимались до 27 января 2025 года, а сам аукцион прошел 31 января.
Продаваемый объект включал двухэтажное здание площадью 1 490,4 кв. м. и земельный участок площадью 4 279 кв. м. Здание, построенное в 1980 году, ранее использовалось как столовая с хозяйственными пристройками. Оно расположено в центральной части Омска, вблизи жилых многоэтажек и общественных зданий. Ближайшие остановки общественного транспорта находятся в 550–650 метрах, а до центра города — всего 1,5 км.
Состояние здания оценивается как удовлетворительное, но требует капитального ремонта. Фундамент выполнен из бетонных блоков, стены — кирпичные, перекрытия — из сборных железобетонных плит, а крыша покрыта шифером. Однако окна, двери, полы и лестницы находятся в неудовлетворительном состоянии.
Также объект нуждается в восстановлении подключения к инженерным коммуникациям, а система пожарной безопасности не функционирует. Внутренние помещения захламлены, а на территории участка частично разрушено асфальтовое покрытие.
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