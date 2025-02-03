В Росстате рассказали, на сколько за год сократилось количество омичей

Posted 3 февраля, 04:32
Published 3 февраля, 04:32
Modified 3 февраля, 04:34
Updated 3 февраля, 04:34
Росстат 31 января опубликовал данные об оценке численности постоянного населения. В Омской области в начале 2025 года проживали 1 805 443 человека, из них 1 336 186 человек — городские жители, а 469 257 — сельские. В целом по стране сейчас насчитывается 146 028 325 жителей. Год назад эта цифра равнялась 146 089 557.
Для сравнения, в 2024 году цифры в регионе были следующие: общая численность — 1 811 768 человек, городские жители — 1 339 017, сельские жители — 472 751.
Ранее Город55 рассказывал, что на 1 января 2025 года жители Омской области были должны банкам 390 млрд 084 млн рублей, из них по ипотечным кредитам — 195 млрд 747 млн рублей.