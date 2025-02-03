В Росстате рассказали, на сколько за год сократилось количество омичей

Росстат 31 января опубликовал данные об оценке численности постоянного населения. В Омской области в начале 2025 года проживали 1 805 443 человека, из них 1 336 186 человек — городские жители, а 469 257 — сельские. В целом по стране сейчас насчитывается 146 028 325 жителей. Год назад эта цифра равнялась 146 089 557.