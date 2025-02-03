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Posted 3 февраля, 04:32

Published 3 февраля, 04:32

Modified 3 февраля, 04:34

Updated 3 февраля, 04:34

Городское население в Омской области составляет более 1,3 млн человек

В Росстате рассказали, на сколько за год сократилось количество омичей

3 февраля 2025, 04:32
Фото: gorod55.ru. Городское население в Омской области составляет более 1,3 млн человек
В Росстате опубликовали данные о численности населения в Омской области. В ведомстве представили цифры по городским и сельским жителям.

Росстат 31 января опубликовал данные об оценке численности постоянного населения. В Омской области в начале 2025 года проживали 1 805 443 человека, из них 1 336 186 человек — городские жители, а 469 257 — сельские. В целом по стране сейчас насчитывается 146 028 325 жителей. Год назад эта цифра равнялась 146 089 557.

Для сравнения, в 2024 году цифры в регионе были следующие: общая численность — 1 811 768 человек, городские жители — 1 339 017, сельские жители — 472 751.

Ранее Город55 рассказывал, что на 1 января 2025 года жители Омской области были должны банкам 390 млрд 084 млн рублей, из них по ипотечным кредитам — 195 млрд 747 млн рублей.

Омичи оказались должны банкам больше 390 млрд рублей
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Численность населения#Росстат#2025 год
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