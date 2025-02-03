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Posted 3 февраля, 09:54

Published 3 февраля, 09:54

Modified 3 февраля, 10:10

Updated 3 февраля, 10:10

В Омской области заметно подорожали молоко и творог

В Омской области заметно подорожали молочные продукты

3 февраля 2025, 09:54
Фото: 1MI.

В Омской области заметно подорожали молоко и творог

Также в списке сильно подорожавших продуктов сметана.

Омскстат опубликовал данные о динамике цен в 2024 году. Согласно этой статистике, в Омской области существенно подорожали молоко и молочные продукты: так, цена литра пастеризованного молока поднялась за 12 месяцев с 93 до 114 рублей (на 22%).

Творог за тот же период стал дороже на 15% (в абсолютных цифрах на 50 рублей 93 копейки), а лидером подорожания стала сметана: цена поднялась на 25%, до 292,85 рублей.

Напомним: в декабре прошлого года в Омской области произошел скачок инфляции, из-за которого ускорился рост цен — в частности, на молочные и мясные продукты.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Цены#Новости#Молоко
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