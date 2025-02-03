В Омской области заметно подорожали молочные продукты

Омскстат опубликовал данные о динамике цен в 2024 году. Согласно этой статистике, в Омской области существенно подорожали молоко и молочные продукты: так, цена литра пастеризованного молока поднялась за 12 месяцев с 93 до 114 рублей (на 22%).