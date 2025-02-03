В Омской области заметно подорожали молочные продукты

Posted 3 февраля, 09:54
Published 3 февраля, 09:54
Modified 3 февраля, 10:10
Updated 3 февраля, 10:10
Омскстат опубликовал данные о динамике цен в 2024 году. Согласно этой статистике, в Омской области существенно подорожали молоко и молочные продукты: так, цена литра пастеризованного молока поднялась за 12 месяцев с 93 до 114 рублей (на 22%).
Творог за тот же период стал дороже на 15% (в абсолютных цифрах на 50 рублей 93 копейки), а лидером подорожания стала сметана: цена поднялась на 25%, до 292,85 рублей.
Напомним: в декабре прошлого года в Омской области произошел скачок инфляции, из-за которого ускорился рост цен — в частности, на молочные и мясные продукты.