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Posted 3 февраля, 12:21

Published 3 февраля, 12:21

Modified 3 февраля, 12:21

Updated 3 февраля, 12:21

В Омске переименуют министерство строительства

В Омской области решили переименовать министерство строительства

3 февраля 2025, 12:21
Фото: 1MI. В Омске переименуют министерство строительства
Теперь ведомство будет называться министерство строительства и архитектуры.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, согласно которому министерство строительства региона получит новое название. Теперь ведомство будет именоваться министерством строительства и архитектуры, соответствующие поправки внесут во все необходимые документы.

Напомним, что из-за появления в Омской области министерства науки, высшего образования и технологического развития во многих ведомствах сократится число работников. В ряде министерств стало на одного или два сотрудника меньше, самое большое сокращение же произошло в министерстве экономического развития, его покинут сразу 16 человек.

В Омской области появится новое министерство
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Министерство#Министерство строительства
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