В Омской области решили переименовать министерство строительства

Posted 3 февраля, 12:21
Published 3 февраля, 12:21
Modified 3 февраля, 12:21
Updated 3 февраля, 12:21
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, согласно которому министерство строительства региона получит новое название. Теперь ведомство будет именоваться министерством строительства и архитектуры, соответствующие поправки внесут во все необходимые документы.
Напомним, что из-за появления в Омской области министерства науки, высшего образования и технологического развития во многих ведомствах сократится число работников. В ряде министерств стало на одного или два сотрудника меньше, самое большое сокращение же произошло в министерстве экономического развития, его покинут сразу 16 человек.