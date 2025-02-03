В Омской области решили переименовать министерство строительства

Напомним, что из-за появления в Омской области министерства науки, высшего образования и технологического развития во многих ведомствах сократится число работников. В ряде министерств стало на одного или два сотрудника меньше, самое большое сокращение же произошло в министерстве экономического развития, его покинут сразу 16 человек.