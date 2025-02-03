В Омской области появится новое министерство

Posted 3 февраля, 11:04
Published 3 февраля, 11:04
Modified 3 февраля, 11:06
Updated 3 февраля, 11:06
На сайте правительства Омской области появился проект указа о создании нового министерства — молодежной политики. Этот документ предполагает переименование в министерство Главного управления молодежной политики Омской области. В этом ведомстве будет один первый заместитель министра и один просто заместитель, выполняющий также функции начальника управления.
«Планируемая численность работников Министерства составит 22 штатные единицы, из них 21 — должности государственной гражданской службы Омской области, — уточняется в пояснительной записке. — Для создания Министерства дополнительно требуется 5 штатных должностей государственных гражданский служащих Омской области, из которых 3 единицы категории „руководитель“».
Документ будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 6 февраля. Он вступит в силу на следующий день после подписания, но собственно переименование ведомства состоится только 1 апреля 2025 года.
Напомним: на данный момент Главным управлением молодежной политики Омской области руководит Светлана Лопуценко. Деятельность управления курирует вице-губернатор Иван Колесник. В июле 2024 года Город55 писал о назначении заместителем начальника Елены Дудковой, прежде работавшей в минспорта.