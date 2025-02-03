В Омской области появится новое министерство

На сайте правительства Омской области появился проект указа о создании нового министерства — молодежной политики. Этот документ предполагает переименование в министерство Главного управления молодежной политики Омской области. В этом ведомстве будет один первый заместитель министра и один просто заместитель, выполняющий также функции начальника управления.