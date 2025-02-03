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Posted 3 февраля, 11:04

Published 3 февраля, 11:04

Modified 3 февраля, 11:06

Updated 3 февраля, 11:06

В Омске решили создать министерство молодежной политики

В Омской области появится новое министерство

3 февраля 2025, 11:04
Фото: gorod55.ru.

В Омске решили создать министерство молодежной политики

В министерство будет преобразовано существующее сейчас главное управление.

На сайте правительства Омской области появился проект указа о создании нового министерства — молодежной политики. Этот документ предполагает переименование в министерство Главного управления молодежной политики Омской области. В этом ведомстве будет один первый заместитель министра и один просто заместитель, выполняющий также функции начальника управления.

«Планируемая численность работников Министерства составит 22 штатные единицы, из них 21 — должности государственной гражданской службы Омской области, — уточняется в пояснительной записке. — Для создания Министерства дополнительно требуется 5 штатных должностей государственных гражданский служащих Омской области, из которых 3 единицы категории „руководитель“».

Документ будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 6 февраля. Он вступит в силу на следующий день после подписания, но собственно переименование ведомства состоится только 1 апреля 2025 года.

Напомним: на данный момент Главным управлением молодежной политики Омской области руководит Светлана Лопуценко. Деятельность управления курирует вице-губернатор Иван Колесник. В июле 2024 года Город55 писал о назначении заместителем начальника Елены Дудковой, прежде работавшей в минспорта.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Министерство молодежной политики
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