В омской епархии высказались о трансформации территории у кинотеатра «Маяковский»

Сегодня в Доме журналистов прошла пресс-конференция с участием секретаря Омского епархиального управления Протоиереем Дмитрием Олиховым. Он рассказал, как в епархии относятся к скандальной застройке территорий вблизи кинотеатра «Маяковский», где раньше располагалось древнее Кадышевское кладбище.