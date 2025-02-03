В омской епархии высказались о трансформации территории у кинотеатра «Маяковский»

Posted 3 февраля, 11:53
Published 3 февраля, 11:53
Modified 3 февраля, 11:53
Updated 3 февраля, 11:53
Сегодня в Доме журналистов прошла пресс-конференция с участием секретаря Омского епархиального управления Протоиереем Дмитрием Олиховым. Он рассказал, как в епархии относятся к скандальной застройке территорий вблизи кинотеатра «Маяковский», где раньше располагалось древнее Кадышевское кладбище.
«В этом вопросе мы никаких противоречий с владельцами кинотеатра Маяковский не имеем. Сейчас мы находимся в плотном общении, в диалоге, у нас нет никаких нерешаемых вопросов. Те планы, которые имеют владельцы, согласовываются с Омской епархией, мы уверены, что это место в центре города, которое имеет историческое, духовное, культурное и эстетическое значение, оно будет приведено в соответствующий вид, достойный вид центра города-миллионника с соблюдением всех традиций и здесь не пострадают ничьи чувства, они не будут оскорблены и повреждены. Это место станет образцом городского строительства и ландшафта, а также образцом взаимодействия церкви и общества», — сказал секретарь Омского епархиального управления Протоиерей Дмитрий Олихов.
Напомним, что ранее омичи жестко раскритиковали планы трансформации сквера у Маяковского, многие жители города высказываются категорически против вырубки абрикосовых деревьев и обращаются по этому вопросу к администрации.