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Posted 3 февраля, 11:53

Published 3 февраля, 11:53

Modified 3 февраля, 11:53

Updated 3 февраля, 11:53

Кинотеатр «Маяковский»

В омской епархии высказались о трансформации территории у кинотеатра «Маяковский»

3 февраля 2025, 11:53
Фото: gorod55.ru. Кинотеатр «Маяковский»
Секретарь Омского епархиального управления Протоиерей Дмитрий Олихов рассказал, что епархия находится в диалоге с владельцами объекта и не имеет никаких возражений по проекту.

Сегодня в Доме журналистов прошла пресс-конференция с участием секретаря Омского епархиального управления Протоиереем Дмитрием Олиховым. Он рассказал, как в епархии относятся к скандальной застройке территорий вблизи кинотеатра «Маяковский», где раньше располагалось древнее Кадышевское кладбище.

«В этом вопросе мы никаких противоречий с владельцами кинотеатра Маяковский не имеем. Сейчас мы находимся в плотном общении, в диалоге, у нас нет никаких нерешаемых вопросов. Те планы, которые имеют владельцы, согласовываются с Омской епархией, мы уверены, что это место в центре города, которое имеет историческое, духовное, культурное и эстетическое значение, оно будет приведено в соответствующий вид, достойный вид центра города-миллионника с соблюдением всех традиций и здесь не пострадают ничьи чувства, они не будут оскорблены и повреждены. Это место станет образцом городского строительства и ландшафта, а также образцом взаимодействия церкви и общества», — сказал секретарь Омского епархиального управления Протоиерей Дмитрий Олихов.

Напомним, что ранее омичи жестко раскритиковали планы трансформации сквера у Маяковского, многие жители города высказываются категорически против вырубки абрикосовых деревьев и обращаются по этому вопросу к администрации.

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