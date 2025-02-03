В «Омском беконе» сменился директор

Posted 3 февраля, 05:12
Published 3 февраля, 05:12
Modified 3 февраля, 05:27
Updated 3 февраля, 05:27
Согласно данным Rusprofile, с 31 января 2025 года пост директора акционерного общества «Омский бекон» занял Денис Налепов. Отметим, что помимо своей работы в «Омском беконе», Налепов также занимает должность директора в АО «Продо Тюменский бройлер».
Компания «Омский бекон» была основана в 1996 году, и на сегодняшний день ее уставный капитал составляет 48 924 000 рублей. В 2023 году выручка достигла 7,7 миллионов рублей, что позволило компании занять первое место в отрасли «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции».
Напомним, ранее пост главы занимала Людмила Воробьева. Она руководила предприятием с 29 марта 2023 года. Причины ее ухода из компании и назначения нового директора остаются неизвестными.