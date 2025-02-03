В «Омском беконе» сменился директор

Компания «Омский бекон» была основана в 1996 году, и на сегодняшний день ее уставный капитал составляет 48 924 000 рублей. В 2023 году выручка достигла 7,7 миллионов рублей, что позволило компании занять первое место в отрасли «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции».