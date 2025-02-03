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Posted 3 февраля, 05:12

Published 3 февраля, 05:12

Modified 3 февраля, 05:27

Updated 3 февраля, 05:27

Новый директор «Омского бекона» руководит еще одним крупным предприятием

В «Омском беконе» сменился директор

3 февраля 2025, 05:12
Фото: 1MI. Новый директор «Омского бекона» руководит еще одним крупным предприятием

В «Омском беконе» произошли кадровые перестановки

К своим обязанностям руководитель приступил в конце января.

Согласно данным Rusprofile, с 31 января 2025 года пост директора акционерного общества «Омский бекон» занял Денис Налепов. Отметим, что помимо своей работы в «Омском беконе», Налепов также занимает должность директора в АО «Продо Тюменский бройлер».

АО "Омский бекон"
Сведения о Налепове Денисе
АО "Омский бекон" . Фото: Rusprofile

Компания «Омский бекон» была основана в 1996 году, и на сегодняшний день ее уставный капитал составляет 48 924 000 рублей. В 2023 году выручка достигла 7,7 миллионов рублей, что позволило компании занять первое место в отрасли «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции».

Напомним, ранее пост главы занимала Людмила Воробьева. Она руководила предприятием с 29 марта 2023 года. Причины ее ухода из компании и назначения нового директора остаются неизвестными.

Сразу на нескольких предприятиях «Омского бекона» сменились директора
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#Риана Дязанцева#Омск#Смена руководства#Омский бекон#Продо Тюменский бройлер#Переработка мяса
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