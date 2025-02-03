В Омске возбудили еще одно уголовное дело из-за бездомных собак

Posted 3 февраля, 10:15
Published 3 февраля, 10:15
Modified 3 февраля, 10:17
Updated 3 февраля, 10:17
В Следственном управлении Следкома России по Омской области возбудили уголовное дело в связи с «непринятием мер к организации отлова бродячих собак» на улицах региональной столице. Как рассказали в пресс-службе ведомства, поводом к этому стало обращение жительницы Омска в приемную главы Следкома Александра Бастрыкина. Женщина рассказала об одном опасном участке.
«В районе улиц Декабристов и Куйбышева обитает стая агрессивных животных, в связи с чем местные жители опасаются за свою безопасность, — уточнили в Следкоме. — Несмотря на то, что в непосредственной близости находятся школа и детский сад, мер к разрешению проблемы не принимается».
Бастрыкин уже затребовал у главы областного управления Виталия Батищева доклад о ходе и результатах расследование. За исполнением этого поручения следит центральный аппарат Следкома.