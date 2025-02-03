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Posted 3 февраля, 10:15

Published 3 февраля, 10:15

Modified 3 февраля, 10:17

Updated 3 февраля, 10:17

Иллюстрация

В Омске возбудили еще одно уголовное дело из-за бездомных собак

3 февраля 2025, 10:15
Фото: 1MI. Иллюстрация
Оно находится на особом контроле у главы Следкома Александра Бастрыкина.

В Следственном управлении Следкома России по Омской области возбудили уголовное дело в связи с «непринятием мер к организации отлова бродячих собак» на улицах региональной столице. Как рассказали в пресс-службе ведомства, поводом к этому стало обращение жительницы Омска в приемную главы Следкома Александра Бастрыкина. Женщина рассказала об одном опасном участке.

«В районе улиц Декабристов и Куйбышева обитает стая агрессивных животных, в связи с чем местные жители опасаются за свою безопасность, — уточнили в Следкоме. — Несмотря на то, что в непосредственной близости находятся школа и детский сад, мер к разрешению проблемы не принимается».

Бастрыкин уже затребовал у главы областного управления Виталия Батищева доклад о ходе и результатах расследование. За исполнением этого поручения следит центральный аппарат Следкома.

Напомним: проблема бездомных собак не теряет в Омске свою остроту. За год полиция получает около 100 сообщений о нападениях животных на людей. В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за того, что собака покусала 34-летнюю женщину на улице Малиновского.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Следком#Бездомные собаки#Новости
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