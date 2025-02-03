В Омске возбудили еще одно уголовное дело из-за бездомных собак

Напомним: проблема бездомных собак не теряет в Омске свою остроту. За год полиция получает около 100 сообщений о нападениях животных на людей. В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за того, что собака покусала 34-летнюю женщину на улице Малиновского.