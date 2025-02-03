В Омске чуть не эвакуировали школу из-за ложного сообщения о минировании

Posted 3 февраля, 13:07
Published 3 февраля, 13:07
Modified 3 февраля, 13:07
Updated 3 февраля, 13:07
Сегодня утром правоохранительные органы получили сообщение о минировании школы №142 в Октябрьском округе Омска. На место отправились спасатели, но опасных предметов не нашли, информация оказалась ложной. В пресс-службе УМВД Городу55 сообщили, что после проверки учреждение работало в штатном режиме.
«Обследование школы проведено, никаких подозрительных предметов не обнаружено. Образовательное учреждение после проверки работало в штатном режиме, эвакуации не проводилось в связи с отсутствием такой необходимости», — рассказали в полиции.
Напомним, что недавно в Омске по этой же причине пришлось экстренно эвакуировать автовокзал. После сообщения о минировании на место отправились сотрудники МЧС, они обследовали помещения, но никаких опасных предметов не нашли.