gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 13:07

Published 3 февраля, 13:07

Modified 3 февраля, 13:07

Updated 3 февраля, 13:07

В Омске чуть не эвакуировали школу из-за ложного сообщения о минировании

В Омске чуть не эвакуировали школу из-за ложного сообщения о минировании

3 февраля 2025, 13:07
Фото: 1MI.
Инцидент произошел сегодня утром в школе №142.

Сегодня утром правоохранительные органы получили сообщение о минировании школы №142 в Октябрьском округе Омска. На место отправились спасатели, но опасных предметов не нашли, информация оказалась ложной. В пресс-службе УМВД Городу55 сообщили, что после проверки учреждение работало в штатном режиме.

«Обследование школы проведено, никаких подозрительных предметов не обнаружено. Образовательное учреждение после проверки работало в штатном режиме, эвакуации не проводилось в связи с отсутствием такой необходимости», — рассказали в полиции.

Напомним, что недавно в Омске по этой же причине пришлось экстренно эвакуировать автовокзал. После сообщения о минировании на место отправились сотрудники МЧС, они обследовали помещения, но никаких опасных предметов не нашли.

Беда посреди ночи. В Омском районе спасатели вывели из дыма 8 человек
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Школьники#Эвакуация#Экстренная эвакуация#Школьник#Новости#Школы#Минирование#Ложное минирование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика