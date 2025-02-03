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Posted 3 февраля, 08:23

Published 3 февраля, 08:23

Modified 3 февраля, 08:43

Updated 3 февраля, 08:43

В Омске задержали двух иностранцев с партией метадона

В Омск за наркотиками: полиция задержала двух иностранцев с крупной партией

3 февраля 2025, 08:23
Фото: 1MI. В Омске задержали двух иностранцев с партией метадона

Иностранцы из Москвы попались на крупной закладке в Омске

У молодых людей нашли почти сотню свертков наркотиков.

Омская полиция сообщает, что сотрудники УНК задержали двух молодых людей, у которых при себе было 98 свертков с метадоном — всего 23,4 грамма.

Видео: Омская полиция. У иностранцев при себе было 98 свертков

Иностранцы, 1997 и 2000 годов рождения, в декабре приехали в Москву и собирались работать на складе интернет-магазина. Но один из них нашел в Интернете объявление о более «выгодной» работе, для которой нужно было переехать в Омск.

Неизвестный «работодатель» снял для них квартиру и оплатил дорогу. Через несколько дней им пришло сообщение с координатами клада. По указанию заказчика они вызвали такси, нашли под снегом сверток с наркотиками и поделили его между собой. В этот момент их задержали полицейские.

Теперь обоим грозит уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд в Омске отправил их под стражу. Напомним, ранее Город55 рассказывал об омской студентке, в рюкзаке которой нашли полкило наркотиков.

Учеба или наркотики: омская студентка попалась с крупной партией веществ
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#Риана Дязанцева#Происшествия#Видео#Работа#Полиция#Омск#Задержание#Наркотики#Уголовное дело#Иностранцы#Метадон
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