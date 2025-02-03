В Омск за наркотиками: полиция задержала двух иностранцев с крупной партией

Posted 3 февраля, 08:23
Published 3 февраля, 08:23
Modified 3 февраля, 08:43
Updated 3 февраля, 08:43
Омская полиция сообщает, что сотрудники УНК задержали двух молодых людей, у которых при себе было 98 свертков с метадоном — всего 23,4 грамма.
Иностранцы, 1997 и 2000 годов рождения, в декабре приехали в Москву и собирались работать на складе интернет-магазина. Но один из них нашел в Интернете объявление о более «выгодной» работе, для которой нужно было переехать в Омск.
Неизвестный «работодатель» снял для них квартиру и оплатил дорогу. Через несколько дней им пришло сообщение с координатами клада. По указанию заказчика они вызвали такси, нашли под снегом сверток с наркотиками и поделили его между собой. В этот момент их задержали полицейские.
Теперь обоим грозит уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд в Омске отправил их под стражу. Напомним, ранее Город55 рассказывал об омской студентке, в рюкзаке которой нашли полкило наркотиков.