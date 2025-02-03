В Омск за наркотиками: полиция задержала двух иностранцев с крупной партией

Неизвестный «работодатель» снял для них квартиру и оплатил дорогу. Через несколько дней им пришло сообщение с координатами клада. По указанию заказчика они вызвали такси, нашли под снегом сверток с наркотиками и поделили его между собой. В этот момент их задержали полицейские.