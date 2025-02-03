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Posted 3 февраля, 08:45

Published 3 февраля, 08:45

Modified 3 февраля, 09:36

Updated 3 февраля, 09:36

Омским православным пообещали привезти в город мощи патриарха Тихона

В Омск привезут мощи патриарха Тихона

3 февраля 2025, 08:45
Фото: gorod55.ru.

Омским православным пообещали привезти в город мощи патриарха Тихона

Это произойдет в связи со 130-летием Омской епархии.

24 и 25 сентября 2025 года в Омске будут находиться мощи патриарха Тихона. Об этом секретарь Омского епархиального управления, протоиерей Дмитрий Олихов сообщил на сегодняшней пресс-конференции в «Доме журналистов». Реликвию привезут в связи с празднованием 130-летия Омской епархии. Ковчег с мощами установят в Успенском соборе.

Напомним: Тихон был патриархом Московским и всея Руси в 1917–1925 годах, во времена революции и гражданской войны. В 1981 году он был канонизирован в лике исповедников. В 2025 году исполняется 160 лет со дня рождения патриарха и 100 лет со дня смерти.

На текущий год запланированы также освящение Никольского казачьего собора после масштабной реконструкции, открытие выставок «Успенский собор. История возрождения» и «Тайна обретения мощей святителя Сильвестра», издание посвященной Омской епархии книги, выход фильма.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Успенский собор#Новости#Епархия
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