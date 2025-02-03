В Омск привезут мощи патриарха Тихона

Posted 3 февраля, 08:45
Published 3 февраля, 08:45
Modified 3 февраля, 09:36
Updated 3 февраля, 09:36
24 и 25 сентября 2025 года в Омске будут находиться мощи патриарха Тихона. Об этом секретарь Омского епархиального управления, протоиерей Дмитрий Олихов сообщил на сегодняшней пресс-конференции в «Доме журналистов». Реликвию привезут в связи с празднованием 130-летия Омской епархии. Ковчег с мощами установят в Успенском соборе.
Напомним: Тихон был патриархом Московским и всея Руси в 1917–1925 годах, во времена революции и гражданской войны. В 1981 году он был канонизирован в лике исповедников. В 2025 году исполняется 160 лет со дня рождения патриарха и 100 лет со дня смерти.
На текущий год запланированы также освящение Никольского казачьего собора после масштабной реконструкции, открытие выставок «Успенский собор. История возрождения» и «Тайна обретения мощей святителя Сильвестра», издание посвященной Омской епархии книги, выход фильма.