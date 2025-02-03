В Омск привезут мощи патриарха Тихона

Напомним: Тихон был патриархом Московским и всея Руси в 1917–1925 годах, во времена революции и гражданской войны. В 1981 году он был канонизирован в лике исповедников. В 2025 году исполняется 160 лет со дня рождения патриарха и 100 лет со дня смерти.