«В Москве разрешают — и нам можно»: омским казакам не дали отменить концерт Агутина

Posted 3 февраля, 09:31
Published 3 февраля, 09:31
Modified 3 февраля, 09:33
Updated 3 февраля, 09:33
Омские казаки вновь обратились к властям с требованием отменить концерт Леонида Агутина и «Квартета И». Сегодня, 3 февраля, представители казачества отправились в региональное правительство, где встретились с замгубернатора Алексеем Ромахиным. К слову, Ромахина летом прошлого года избрали новым атаманом Омского казачьего общества.
С заявлением о запрете выступления артистов обратились казаки, участвовавшие в специальной военной операции. Походный атаман Владислав Буланкин сообщил Городу55, что они не нашли общий язык с правительством.
«Мы не пришли к консенсусу. Нам объяснили, что Москва разрешила концерты. В Тюмени концерт уже прошел. Если бы Агутин был иноагентом, то тогда бы запретили. Нам сообщили, что необходимо было обратиться в ФСБ, чтобы нашли факты того, что Агутин спонсировал ВСУ. Смысл такой: если в Москве разрешают [концерты], то и нам можно», — рассказал Буланкин.
Походный атаман добавил, что казаки направили письмо в ФСБ несколько дней назад.
Напомним, в декабре 2024 года казаки потребовали запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И», которые якобы являются проукраинскими исполнителями. Однако мероприятие пройдет в намеченную дату.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске 25 января прошел казачий круг, где обсуждались вопросы взаимодействия с властью, концерты поп-исполнителей, возможность введения десятины и прочие задачи.