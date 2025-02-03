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Posted 3 февраля, 09:31

Published 3 февраля, 09:31

Modified 3 февраля, 09:33

Updated 3 февраля, 09:33

Концерт Агутина и «Квартета И» намечен на 5 февраля

«В Москве разрешают — и нам можно»: омским казакам не дали отменить концерт Агутина

3 февраля 2025, 09:31
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. Концерт Агутина и «Квартета И» намечен на 5 февраля

Омские казаки отправились в правительство, чтобы отменить концерт Агутина

Представители казачества встретились с заместителем губернатора Алексеем Ромахиным, но не нашли с властью общий язык.

Омские казаки вновь обратились к властям с требованием отменить концерт Леонида Агутина и «Квартета И». Сегодня, 3 февраля, представители казачества отправились в региональное правительство, где встретились с замгубернатора Алексеем Ромахиным. К слову, Ромахина летом прошлого года избрали новым атаманом Омского казачьего общества.

С заявлением о запрете выступления артистов обратились казаки, участвовавшие в специальной военной операции. Походный атаман Владислав Буланкин сообщил Городу55, что они не нашли общий язык с правительством.

«Мы не пришли к консенсусу. Нам объяснили, что Москва разрешила концерты. В Тюмени концерт уже прошел. Если бы Агутин был иноагентом, то тогда бы запретили. Нам сообщили, что необходимо было обратиться в ФСБ, чтобы нашли факты того, что Агутин спонсировал ВСУ. Смысл такой: если в Москве разрешают [концерты], то и нам можно», — рассказал Буланкин.

Походный атаман добавил, что казаки направили письмо в ФСБ несколько дней назад.

От казаков на встречу пришли участники специальной военной операции
От казаков на встречу пришли участники специальной военной операции
От казаков на встречу пришли участники специальной военной операции. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Напомним, в декабре 2024 года казаки потребовали запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И», которые якобы являются проукраинскими исполнителями. Однако мероприятие пройдет в намеченную дату.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске 25 января прошел казачий круг, где обсуждались вопросы взаимодействия с властью, концерты поп-исполнителей, возможность введения десятины и прочие задачи.

От запрета «попсы» до «штурма» кадетского корпуса. Как в Омске прошел казачий круг
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#Евгений Игишев#Общество#Происшествия#Омск#Казаки#Москва#ФСБ#Концерт#Тюмень#Алексей Ромахин#Леонид Агутин
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