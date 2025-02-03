«В Москве разрешают — и нам можно»: омским казакам не дали отменить концерт Агутина

Омские казаки вновь обратились к властям с требованием отменить концерт Леонида Агутина и «Квартета И». Сегодня, 3 февраля, представители казачества отправились в региональное правительство, где встретились с замгубернатора Алексеем Ромахиным. К слову, Ромахина летом прошлого года избрали новым атаманом Омского казачьего общества.