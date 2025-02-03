В администрации Октябрьского округа Омска произошли кадровые изменения

С 30 января новым заместителем главы Октябрьского округа назначена Айнур Токсанова. Информация о ее назначении уже опубликована на официальном сайте городской администрации. До этого Токсанова занимала должность руководителя отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением и организационным вопросам.