В администрации Октябрьского округа Омска произошли кадровые изменения

Posted 3 февраля, 07:18
Published 3 февраля, 07:18
Modified 3 февраля, 07:38
Updated 3 февраля, 07:38
С 30 января новым заместителем главы Октябрьского округа назначена Айнур Токсанова. Информация о ее назначении уже опубликована на официальном сайте городской администрации. До этого Токсанова занимала должность руководителя отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением и организационным вопросам.
Теперь в команде главы Октябрьского округа Дмитрия Котова работают первый заместитель Юрий Бибик и два заместителя — Татьяна Иванова и Айнур Токсанова.
Напомним, это не единственное кадровое изменение в администрации Омска. Ранее стало известно, что Александр Шнипко, ранее возглавлявший отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, был назначен первым заместителем главы Ленинского округа.