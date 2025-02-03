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Posted 3 февраля, 07:18

Published 3 февраля, 07:18

Modified 3 февраля, 07:38

Updated 3 февраля, 07:38

В администрации Октябрьского округа Омска произошли кадровые изменения

В администрации Октябрьского округа Омска произошли кадровые изменения

3 февраля 2025, 07:18
Фото: 1MI.
В окружных городских администрациях продолжаются перестановки. Теперь на повышение пошла одна из сотрудниц администрации Октябрьского округа.

С 30 января новым заместителем главы Октябрьского округа назначена Айнур Токсанова. Информация о ее назначении уже опубликована на официальном сайте городской администрации. До этого Токсанова занимала должность руководителя отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением и организационным вопросам.

Структура администрации Октябрьского административного округа
Структура администрации Октябрьского административного округа. Фото: Официальный портал администрации города Омска

Теперь в команде главы Октябрьского округа Дмитрия Котова работают первый заместитель Юрий Бибик и два заместителя — Татьяна Иванова и Айнур Токсанова.

Напомним, это не единственное кадровое изменение в администрации Омска. Ранее стало известно, что Александр Шнипко, ранее возглавлявший отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, был назначен первым заместителем главы Ленинского округа.

Александр Шнипко стал первым заместителем главы Ленинского округа Омска
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#Риана Дязанцева#Омск#Администрация#Юрий Бибик#Ленинский округ#Октябрьский округ#Александр Шнипко#Дмитрий Котов#Кадровые изменения
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