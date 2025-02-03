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Posted 3 февраля, 11:34

Published 3 февраля, 11:34

Modified 3 февраля, 11:36

Updated 3 февраля, 11:36

По мнению местных жителей, светофор мог бы исправить ситуацию

«Страшно отпускать детей». Омичи рассказали об опасном перекрестке, где сбивают людей

3 февраля 2025, 11:34
Фото: 1MI. По мнению местных жителей, светофор мог бы исправить ситуацию

Омичи попросили установить светофор на перекрестке, где сбивают пешеходов

Жители Старого Кировска пожаловались на участок дороги на улице Володарского. Он оборудован нерегулируемым пешеходным переходом. По словам местных жителей, водители не соблюдают скорость, что и приводит к ДТП с пострадавшими.

В редакцию Города55 обратились жители Старого Кировска. Омичи обеспокоены дорожной ситуацией на пересечении улиц Авиационной и Володарского. На перекрестке расположен нерегулируемый пешеходный переход, через который, в том числе, дети направляются в местные школы № 67 и № 97 и спортивные секции.

На перекрестке происходят аварии с участием пешеходов. Жители сообщили, что автомобили не соблюдают скоростной режим на участке. В начале декабре здесь сбили ребенка, а 18 января под колеса попала женщина (Информацию о ДТП Городу55 подтвердили в омской Госавтоинспекции).

«На данном перекрестке постоянно затруднен обзор как для водителей, так и для пешеходов. Перекресток окружен частным сектором и обзор на нем постоянно загораживают кусты, сугробы и машины, припаркованные на обочинах жителями домов, а так же машины стоящие в пробке по улице Авиационной. Для проезда по улице Володарского на перекрестке водителям приходится „вылазить“ на Авиационную, из-за чего становится совершенно не видно пешеходов, которые начинают движение по пешеходному переходу. Очень страшно отпускать детей одних», — пожаловались омичи.
Перекресток окружен частным сектором
Перекресток окружен частным сектором. Фото: Яндекс Карты // скриншот

Город55 узнал в администрации Омска, что планируется делать на проблемном перекрестке.

«Перечень мест установки или реконструкции светофорных объектов включает в себя, в первую очередь, места концентрации ДТП. По итогам 2022 и 2023 годов перекресток улиц Авиационной и Володарского таковым признан не был, данные за 2024 еще анализируются. Перечень на 2025 год также еще не сформирован», — рассказали в мэрии.

Жители сообщили, что направили обращение об установке светофора губернатору.

Ранее Город55 рассказывал, что на омском мосту у Телецентра планируют отменить реверсивное движение. Такое заявление сделал мэр Сергей Шелест.

Мэр Шелест рассказал, в каком случае с омского моста у Телецентра уберут реверс
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#Евгений Игишев#Транспорт#ДТП#Омск#Аварии#Светофор#Пешеходный переход#Жители#Госавтоинспекция
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