«Страшно отпускать детей». Омичи рассказали об опасном перекрестке, где сбивают людей

В редакцию Города55 обратились жители Старого Кировска. Омичи обеспокоены дорожной ситуацией на пересечении улиц Авиационной и Володарского. На перекрестке расположен нерегулируемый пешеходный переход, через который, в том числе, дети направляются в местные школы № 67 и № 97 и спортивные секции.