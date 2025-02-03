«Страшно отпускать детей». Омичи рассказали об опасном перекрестке, где сбивают людей

Posted 3 февраля, 11:34
Published 3 февраля, 11:34
Modified 3 февраля, 11:36
Updated 3 февраля, 11:36
В редакцию Города55 обратились жители Старого Кировска. Омичи обеспокоены дорожной ситуацией на пересечении улиц Авиационной и Володарского. На перекрестке расположен нерегулируемый пешеходный переход, через который, в том числе, дети направляются в местные школы № 67 и № 97 и спортивные секции.
На перекрестке происходят аварии с участием пешеходов. Жители сообщили, что автомобили не соблюдают скоростной режим на участке. В начале декабре здесь сбили ребенка, а 18 января под колеса попала женщина (Информацию о ДТП Городу55 подтвердили в омской Госавтоинспекции).
«На данном перекрестке постоянно затруднен обзор как для водителей, так и для пешеходов. Перекресток окружен частным сектором и обзор на нем постоянно загораживают кусты, сугробы и машины, припаркованные на обочинах жителями домов, а так же машины стоящие в пробке по улице Авиационной. Для проезда по улице Володарского на перекрестке водителям приходится „вылазить“ на Авиационную, из-за чего становится совершенно не видно пешеходов, которые начинают движение по пешеходному переходу. Очень страшно отпускать детей одних», — пожаловались омичи.
Город55 узнал в администрации Омска, что планируется делать на проблемном перекрестке.
«Перечень мест установки или реконструкции светофорных объектов включает в себя, в первую очередь, места концентрации ДТП. По итогам 2022 и 2023 годов перекресток улиц Авиационной и Володарского таковым признан не был, данные за 2024 еще анализируются. Перечень на 2025 год также еще не сформирован», — рассказали в мэрии.
Жители сообщили, что направили обращение об установке светофора губернатору.
Ранее Город55 рассказывал, что на омском мосту у Телецентра планируют отменить реверсивное движение. Такое заявление сделал мэр Сергей Шелест.