Сквозь время. ОНПЗ посодействовал запуску выставки о 17-и самых известных омичах

Познакомиться с реальными примерами призвания из самых разных эпох омичи могут уже сейчас: экспозицию «НЕархивные истории» уже посетило более 3000 человек, но это совсем не предел — интерактивная выставка будет работать до конца года, а вход на нее бесплатен.