Сквозь время. ОНПЗ посодействовал запуску выставки о 17-и самых известных омичах

Posted 3 февраля, 10:10
Published 3 февраля, 10:10
Modified 3 февраля, 10:10
Updated 3 февраля, 10:10
Шесть тематических блоков, вместивших в себя сотни редких архивных документов и личные вещи многих известных горожан, родившихся в Омске или связавших с ним свою жизнь, уже готовы поведать летопись писателей, художников, архитекторов, композиторов и дизайнеров творивших и живших на омской земле — в рамках уникального проекта «НЕархивные истории».
Однако долгожданному запуску проекта предшествовало большое количество работы: каждый экспонат выставки сейчас находится в собственности фондов музея «Искусство Омска», но их появление «на публике» в витринах и интерактивных локациях состоялось впервые — поиск некоторых особенно ценных и интересных экземпляров потребовал нескольких десятков лет.
«Выставка музея „Искусство Омска“ объединяет артефакты, которые раскрывают не только личные и профессиональные качества известных омичей, но и историю самого города. Главная цель экспозиции созвучна с ключевой задачей грантового конкура — показать на реальных примерах, что найти свое призвание можно, не покидая пределы родного города», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Познакомиться с реальными примерами призвания из самых разных эпох омичи могут уже сейчас: экспозицию «НЕархивные истории» уже посетило более 3000 человек, но это совсем не предел — интерактивная выставка будет работать до конца года, а вход на нее бесплатен.
Возможности для проведения такой длительной выставки появились благодаря грантовой поддержке проекта омским нефтеперерабатывающим заводом — в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» реализуемой компанией «Газпром нефть». С 2013 года — а именно тогда и стартовал первый грантовый конкурс — в Омской области уже было реализовано больше сотни самых разных общественно-полезных проектов в области экологии, культуры и образования.
«Омский НПЗ ежегодно реализует собственные проекты и помогает реализации социальных инициатив омичей. Выставка „НЕархивные истории“ — кропотливая работа сотрудников музея „Искусство Омска“, объединившая в себе сотни артефактов, которые бережно собирались специалистами в течение тридцати лет. Спасибо ОНПЗ, что поддержали проект и теперь у омичей и гостей города есть возможность посетить выставку бесплатно», — сказал директор департамента культуры Администрации города Омска Олег Федоренко.
Кстати, во всероссийских масштабах поддержка программы «Родные города» помогла воплотить в жизнь около 1200 самых различных социальных проектов от жителей ЯНАО, ХМАО-Югры, Тюменской, Томской, Омской и Оренбургской областей — в этих регионах сбор заявок на грантовый конкурс проводится ежегодно.