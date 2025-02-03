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Posted 3 февраля, 10:10

Published 3 февраля, 10:10

Modified 3 февраля, 10:10

Updated 3 февраля, 10:10

Сквозь время. ОНПЗ посодействовал запуску выставки о 17-и самых известных омичах

Сквозь время. ОНПЗ посодействовал запуску выставки о 17-и самых известных омичах

3 февраля 2025, 10:10
Фото: Вячеслав Прунько.
Новая интерактивная экспозиция появилась в стенах музея «Искусство Омска» и уже готова поведать о наиболее известных горожанах — представителях разных поколений и профессий. Однако создание такой выставки потребовало больших усилий — некоторые ее артефакты ждали своего часа почти 30 лет.

Шесть тематических блоков, вместивших в себя сотни редких архивных документов и личные вещи многих известных горожан, родившихся в Омске или связавших с ним свою жизнь, уже готовы поведать летопись писателей, художников, архитекторов, композиторов и дизайнеров творивших и живших на омской земле — в рамках уникального проекта «НЕархивные истории».

Однако долгожданному запуску проекта предшествовало большое количество работы: каждый экспонат выставки сейчас находится в собственности фондов музея «Искусство Омска», но их появление «на публике» в витринах и интерактивных локациях состоялось впервые — поиск некоторых особенно ценных и интересных экземпляров потребовал нескольких десятков лет.

«Выставка музея „Искусство Омска“ объединяет артефакты, которые раскрывают не только личные и профессиональные качества известных омичей, но и историю самого города. Главная цель экспозиции созвучна с ключевой задачей грантового конкура — показать на реальных примерах, что найти свое призвание можно, не покидая пределы родного города», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Познакомиться с реальными примерами призвания из самых разных эпох омичи могут уже сейчас: экспозицию «НЕархивные истории» уже посетило более 3000 человек, но это совсем не предел — интерактивная выставка будет работать до конца года, а вход на нее бесплатен.

Возможности для проведения такой длительной выставки появились благодаря грантовой поддержке проекта омским нефтеперерабатывающим заводом — в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» реализуемой компанией «Газпром нефть». С 2013 года — а именно тогда и стартовал первый грантовый конкурс — в Омской области уже было реализовано больше сотни самых разных общественно-полезных проектов в области экологии, культуры и образования.

«Омский НПЗ ежегодно реализует собственные проекты и помогает реализации социальных инициатив омичей. Выставка „НЕархивные истории“ — кропотливая работа сотрудников музея „Искусство Омска“, объединившая в себе сотни артефактов, которые бережно собирались специалистами в течение тридцати лет. Спасибо ОНПЗ, что поддержали проект и теперь у омичей и гостей города есть возможность посетить выставку бесплатно», — сказал директор департамента культуры Администрации города Омска Олег Федоренко.

Кстати, во всероссийских масштабах поддержка программы «Родные города» помогла воплотить в жизнь около 1200 самых различных социальных проектов от жителей ЯНАО, ХМАО-Югры, Тюменской, Томской, Омской и Оренбургской областей — в этих регионах сбор заявок на грантовый конкурс проводится ежегодно.

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#Илья Скобин#Общество#Культура#Омск#Газпром нефть#Выставка#Новости#История#ОНПЗ#Искусство Омска#Социальные инвестиции
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