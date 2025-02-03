Сфера негосударственной экспертизы в России требует реформ

Posted 3 февраля, 12:01
Published 3 февраля, 12:01
Modified 3 февраля, 12:03
Updated 3 февраля, 12:03
От решений экспертов может зависеть не только исход уголовных дел, но и жизнь большого числа людей.
Ассоциация предлагает сформулировать единые требования к стандартам работы негосударственных экспертов. Речь идет в том числе о проведении экспертиз через государственную информационную систему, обеспечение контроля при загрузке заключений в ЕГРЗ и возможности обжалования заключений экспертизы органами госстройнадзора. Об этом пишет портал versia.ru.
Данную идею поддержал заместитель министра строительства Сергей Музыченко. По его словам, ведомство подготовило поправки в Градостроительный кодекс РФ в вопросах контроля негосударственной строительно-технической экспертизы (СТЭ). На сегодняшний день в уголовном процессе её по-прежнему могут проводить частные организации.
Примером отсутствия необходимости проведения государственной или дополнительной экспертизы является уголовное дело против гендиректора проектной организации ООО «МСИ» Руслана Алиева. Дело уже было рассмотрено в первой инстанции Измайловским судом. По информации обозревателя издания versia.ru Николая Ольхина, Алиев помещен в СИЗО. Следствие считает, что проектные работы его организации, заказанные ООО «Оптрон», проведены не были, а сам «проект» был запущен с целью хищения денежных средств. К делу приложена негосударственная экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации. Эксперт должен был выяснить, проводились ли в реальности работы, которые фигурируют в деле. Сторона защиты настаивает, что доводы эксперта не могут считаться объективными.
Обязательная государственная СТЭ могла бы помочь в данном деле. Из-за недоработок, в том числе и Минстроя, все участники процесса находятся в странном положении. В такой же ситуации окажется и Московский городской суд, куда была подана апелляция по данному делу.
Адвокат Шота Горгадзе считает удивительным тот факт, что без проверки результатов экспертизы, которая была проведена даже не в государственной организации, был вынесен обвинительный приговор.
Данный пример показывает, что в России нужны законодательные решения по обеспечению судов возможностью проведения государственной судебной СТЭ при рассмотрении уголовных дел.