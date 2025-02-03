Сфера негосударственной экспертизы в России требует реформ

Примером отсутствия необходимости проведения государственной или дополнительной экспертизы является уголовное дело против гендиректора проектной организации ООО «МСИ» Руслана Алиева. Дело уже было рассмотрено в первой инстанции Измайловским судом. По информации обозревателя издания versia.ru Николая Ольхина, Алиев помещен в СИЗО. Следствие считает, что проектные работы его организации, заказанные ООО «Оптрон», проведены не были, а сам «проект» был запущен с целью хищения денежных средств. К делу приложена негосударственная экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации. Эксперт должен был выяснить, проводились ли в реальности работы, которые фигурируют в деле. Сторона защиты настаивает, что доводы эксперта не могут считаться объективными.