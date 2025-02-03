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Posted 3 февраля, 12:01

Published 3 февраля, 12:01

Modified 3 февраля, 12:03

Updated 3 февраля, 12:03

Сфера негосударственной экспертизы в России требует реформ

Сфера негосударственной экспертизы в России требует реформ

3 февраля 2025, 12:01
Фото: Изображение Midjourney.
Ассоциация экспертиз России (АЭР) выступила с предложением улучшить механизм аккредитации негосударственных экспертов. Поводом для этого послужили случаи, когда за основу экспертиз были взяты поддельные документы.

От решений экспертов может зависеть не только исход уголовных дел, но и жизнь большого числа людей.

Ассоциация предлагает сформулировать единые требования к стандартам работы негосударственных экспертов. Речь идет в том числе о проведении экспертиз через государственную информационную систему, обеспечение контроля при загрузке заключений в ЕГРЗ и возможности обжалования заключений экспертизы органами госстройнадзора. Об этом пишет портал versia.ru.

Данную идею поддержал заместитель министра строительства Сергей Музыченко. По его словам, ведомство подготовило поправки в Градостроительный кодекс РФ в вопросах контроля негосударственной строительно-технической экспертизы (СТЭ). На сегодняшний день в уголовном процессе её по-прежнему могут проводить частные организации.

Примером отсутствия необходимости проведения государственной или дополнительной экспертизы является уголовное дело против гендиректора проектной организации ООО «МСИ» Руслана Алиева. Дело уже было рассмотрено в первой инстанции Измайловским судом. По информации обозревателя издания versia.ru Николая Ольхина, Алиев помещен в СИЗО. Следствие считает, что проектные работы его организации, заказанные ООО «Оптрон», проведены не были, а сам «проект» был запущен с целью хищения денежных средств. К делу приложена негосударственная экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации. Эксперт должен был выяснить, проводились ли в реальности работы, которые фигурируют в деле. Сторона защиты настаивает, что доводы эксперта не могут считаться объективными.

Обязательная государственная СТЭ могла бы помочь в данном деле. Из-за недоработок, в том числе и Минстроя, все участники процесса находятся в странном положении. В такой же ситуации окажется и Московский городской суд, куда была подана апелляция по данному делу.

Адвокат Шота Горгадзе считает удивительным тот факт, что без проверки результатов экспертизы, которая была проведена даже не в государственной организации, был вынесен обвинительный приговор.

Данный пример показывает, что в России нужны законодательные решения по обеспечению судов возможностью проведения государственной судебной СТЭ при рассмотрении уголовных дел.

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