Сегодня в Омске: опасный перекресток, новое министерство и сокращение рождаемости

Жители Старого Кировска обеспокоены дорожной ситуацией на пересечении улиц Авиационной и Володарского, где расположен нерегулируемый пешеходный переход. Именно через него, как отметили местные, дети направляются в школы № 67 и № 97 и спортивные секции. Однако на перекрестке происходят аварии с участием пешеходов. Жители сообщили, что часто автомобили не соблюдают здесь скоростной режим.