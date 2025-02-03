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Posted 3 февраля, 14:23

Published 3 февраля, 14:23

Modified 3 февраля, 14:23

Updated 3 февраля, 14:23

Иллюстрация

Сегодня в Омске: опасный перекресток, новое министерство и сокращение рождаемости

3 февраля 2025, 14:23
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи попросили установить светофор на перекрестке, где сбивают пешеходов

Жители Старого Кировска обеспокоены дорожной ситуацией на пересечении улиц Авиационной и Володарского, где расположен нерегулируемый пешеходный переход. Именно через него, как отметили местные, дети направляются в школы № 67 и № 97 и спортивные секции. Однако на перекрестке происходят аварии с участием пешеходов. Жители сообщили, что часто автомобили не соблюдают здесь скоростной режим.

«Страшно отпускать детей». Омичи рассказали об опасном перекрестке, где сбивают людей
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Новость №2. В Омске решили создать министерство молодежной политики

Скоро в Омской области появится новое министерство, информация об этом появилась на сайте правительства Омской области. Речь идет о министерстве молодежной политики. Документ, опубликованный на портале, предполагает переименование в министерство Главного управления молодежной политики Омской области. В ведомстве будет один первый заместитель министра и один просто заместитель, выполняющий функции начальника управления.

В Омской области появится новое министерство
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Новость №3. В Омской области снова сократилась рождаемость

В первый месяц 2025 года, как сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, в регионе на свет появилось 1132 ребенка — 691 мальчик и 441 девочка. Это чуть меньше, чем в декабре, когда было зарегистрировано 1163 ребенка. Большая часть детей традиционно родились в роддомах областного центра.

Все меньше и меньше: за январь в Омской области родилось только 1132 ребенка
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