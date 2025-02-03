С утратой доверия: в Омской области суд изменил основание увольнения чиновницы

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области в ходе проверки в Калининском сельском поселении нашла нарушения. Выяснилось, что сотрудница местной администрации не предоставила данные о расходах, превышавших ее семейный доход за последние 3 года и что, несмотря на это, ей разрешили уволиться «по собственному желанию».