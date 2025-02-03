gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 09:07

Published 3 февраля, 09:07

Modified 3 февраля, 09:39

Updated 3 февраля, 09:39

В Омской области суд изменил основание увольнения чиновницы

С утратой доверия: в Омской области суд изменил основание увольнения чиновницы

3 февраля 2025, 09:07
Фото: 1MI.

В Омской области суд изменил основание увольнения чиновницы

Изначально женщина уволилась «по собственному», хотя она не отчиталась об источниках доходов.

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области в ходе проверки в Калининском сельском поселении нашла нарушения. Выяснилось, что сотрудница местной администрации не предоставила данные о расходах, превышавших ее семейный доход за последние 3 года и что, несмотря на это, ей разрешили уволиться «по собственному желанию».

«Представление служащим недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах является нарушением, влекущим увольнение с муниципальной службы в связи с утратой доверия, а не по собственному желанию, как это было отражено в распоряжении главы Калининского сельского поселения», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Надзорная администрация направила в районный суд иск о признании распоряжения незаконным и о «понуждении» изменить основание для увольнения. Суд этот иск удовлетворил.

Напомним: в январе глава Знаменского района лишился поста из-за драки с главой Знаменского поселения.

В Омской области глава района лишился своего поста из-за драки с чиновником
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Чиновники#Новости#Русско-Полянский район#Утрата доверия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика