С утратой доверия: в Омской области суд изменил основание увольнения чиновницы

Posted 3 февраля, 09:07
Published 3 февраля, 09:07
Modified 3 февраля, 09:39
Updated 3 февраля, 09:39
Прокуратура Русско-Полянского района Омской области в ходе проверки в Калининском сельском поселении нашла нарушения. Выяснилось, что сотрудница местной администрации не предоставила данные о расходах, превышавших ее семейный доход за последние 3 года и что, несмотря на это, ей разрешили уволиться «по собственному желанию».
«Представление служащим недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах является нарушением, влекущим увольнение с муниципальной службы в связи с утратой доверия, а не по собственному желанию, как это было отражено в распоряжении главы Калининского сельского поселения», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Надзорная администрация направила в районный суд иск о признании распоряжения незаконным и о «понуждении» изменить основание для увольнения. Суд этот иск удовлетворил.
Напомним: в январе глава Знаменского района лишился поста из-за драки с главой Знаменского поселения.