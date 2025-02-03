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Posted 3 февраля, 04:20

Published 3 февраля, 04:20

Modified 3 февраля, 04:40

Updated 3 февраля, 04:40

Мошенники из «Зерна Сибири» и «Даров Сибири» не спаслись от приговора: кассация отклонила жалобу

Экс-руководителей «Зерна Сибири» и «Даров Сибири» оставили за решеткой

3 февраля 2025, 04:20
Фото: 1MI. Мошенники из «Зерна Сибири» и «Даров Сибири» не спаслись от приговора: кассация отклонила жалобу

Экс-руководители «Зерна Сибири» и «Даров Сибири» не смогли обжаловать приговор

Экс-директор АО «ЛК „Зерно Сибири“» Алексей Секачев, экс-директор ООО «Дары Сибири» Максим Плужников и директор ООО «Глобал-С» Станислав Саута похитили у логистического комплекса 54,4 млн рублей.

Прокуратура Омской области сообщает, что руководители компаний «Зерно Сибири» и «Дары Сибири», ранее осужденные за мошенничество, попытались оспорить приговор, но суд оставил его без изменений.

Напомним, в сентябре 2023 года Куйбышевский районный суд Омска признал бывшего директора «Зерна Сибири» и двух руководителей «Даров Сибири» виновными в мошенничестве. Они получили 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а также штрафы по 800 тысяч рублей и ограничение свободы на год после освобождения.

Следствие установило, что с января 2019 года по май 2020 года осужденные похитили более 54,4 миллиона рублей у «Зерна Сибири», действуя как организованная преступная группа.

Экс-руководители и их адвокаты подали жалобы в кассационный суд, надеясь смягчить наказание или добиться пересмотра дела. Однако Восьмой кассационный суд общей юрисдикции принял решение оставить приговор без изменений.

Ранее Город55 писал о сбежавшем Александре Четверикове, еще одном фигуранте по делу «Зерна Сибири», который пока находится в розыске. Подробности — в нашем материале.

Уголовное дело сбежавшего омского бизнесмена Александра Четверикова передано в суд
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#Риана Дязанцева#Омск#Суд#Мошенничество#Приговор#Штраф#Зерно Сибири#Кассационный суд#Дары Сибири#Организованная преступная группа
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