Экс-руководителей «Зерна Сибири» и «Даров Сибири» оставили за решеткой

Posted 3 февраля, 04:20
Published 3 февраля, 04:20
Modified 3 февраля, 04:40
Updated 3 февраля, 04:40
Прокуратура Омской области сообщает, что руководители компаний «Зерно Сибири» и «Дары Сибири», ранее осужденные за мошенничество, попытались оспорить приговор, но суд оставил его без изменений.
Напомним, в сентябре 2023 года Куйбышевский районный суд Омска признал бывшего директора «Зерна Сибири» и двух руководителей «Даров Сибири» виновными в мошенничестве. Они получили 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а также штрафы по 800 тысяч рублей и ограничение свободы на год после освобождения.
Следствие установило, что с января 2019 года по май 2020 года осужденные похитили более 54,4 миллиона рублей у «Зерна Сибири», действуя как организованная преступная группа.
Экс-руководители и их адвокаты подали жалобы в кассационный суд, надеясь смягчить наказание или добиться пересмотра дела. Однако Восьмой кассационный суд общей юрисдикции принял решение оставить приговор без изменений.
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