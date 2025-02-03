Экс-руководителей «Зерна Сибири» и «Даров Сибири» оставили за решеткой

Напомним, в сентябре 2023 года Куйбышевский районный суд Омска признал бывшего директора «Зерна Сибири» и двух руководителей «Даров Сибири» виновными в мошенничестве. Они получили 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а также штрафы по 800 тысяч рублей и ограничение свободы на год после освобождения.