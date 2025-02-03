Российские звезды начали худеть вслед за иностранными артистами

Многие эксперты утверждают, что правильный процесс снижения веса положительно влияет как на психическое, так и на физическое состояние. Улучшается работа сердца, снижается нагрузка на суставы и позвоночник, нормализуется уровень сахара и холестерина в крови, появляется ощущение уверенности в себе. Важно только помнить, что к похудению нужно подходить ответственно.