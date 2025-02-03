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Posted 3 февраля, 10:33

Published 3 февраля, 10:33

Modified 3 февраля, 12:57

Updated 3 февраля, 12:57

Российские звезды начали худеть вслед за иностранными артистами

Российские звезды начали худеть вслед за иностранными артистами

3 февраля 2025, 10:33
Фото: Изображение Midjourney.
На церемонии вручения премии «Золотой глобус» не оказалось ни одного известного человека с заметными лишними килограммами. Многие из знаменитостей, которые ранее поддерживали движение бодипозитива, смогли похудеть и показать себя в новых образах. От Голливуда не отстают и российские артисты.

Особенно заметной на красной дорожке была Деми Мур, которой 61 год, но выглядит она на 40. Актриса получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Субстанция», где раскрывается тема естественного старения в позитивном ключе. Об этом пишет 56orb.ru.

На мероприятие пришли голливудские знаменитости, которые сбросили десятки килограммов, использовав в том числе препарат «Оземпик». Ранее звезды призывали своих фанатов полюбить себя с лишним весом, но с появлением средства для похудения они изменили свое мнение.

В России тоже прослеживается этот мировой тренд, где многие известные люди один за другим преображаются. Заметно похудеть смогла комедийная актриса Ольга Картункова, певица Полина Гагарина, актриса Светлана Ходченкова, певец Филипп Киркоров и другие.

В России есть аналог зарубежного средства для снижения веса — это препарат «Велгия» на основе семаглутида. Его зарегистрировала и начала выпускать в рамках импортозамещения компания «Промомед» несколько лет назад.

Многие эксперты утверждают, что правильный процесс снижения веса положительно влияет как на психическое, так и на физическое состояние. Улучшается работа сердца, снижается нагрузка на суставы и позвоночник, нормализуется уровень сахара и холестерина в крови, появляется ощущение уверенности в себе. Важно только помнить, что к похудению нужно подходить ответственно.

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