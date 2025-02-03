Российские звезды начали худеть вслед за иностранными артистами

Posted 3 февраля, 10:33
Published 3 февраля, 10:33
Modified 3 февраля, 12:57
Updated 3 февраля, 12:57
Особенно заметной на красной дорожке была Деми Мур, которой 61 год, но выглядит она на 40. Актриса получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Субстанция», где раскрывается тема естественного старения в позитивном ключе. Об этом пишет 56orb.ru.
На мероприятие пришли голливудские знаменитости, которые сбросили десятки килограммов, использовав в том числе препарат «Оземпик». Ранее звезды призывали своих фанатов полюбить себя с лишним весом, но с появлением средства для похудения они изменили свое мнение.
В России тоже прослеживается этот мировой тренд, где многие известные люди один за другим преображаются. Заметно похудеть смогла комедийная актриса Ольга Картункова, певица Полина Гагарина, актриса Светлана Ходченкова, певец Филипп Киркоров и другие.
В России есть аналог зарубежного средства для снижения веса — это препарат «Велгия» на основе семаглутида. Его зарегистрировала и начала выпускать в рамках импортозамещения компания «Промомед» несколько лет назад.
Многие эксперты утверждают, что правильный процесс снижения веса положительно влияет как на психическое, так и на физическое состояние. Улучшается работа сердца, снижается нагрузка на суставы и позвоночник, нормализуется уровень сахара и холестерина в крови, появляется ощущение уверенности в себе. Важно только помнить, что к похудению нужно подходить ответственно.