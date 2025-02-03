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Posted 3 февраля, 08:29

Published 3 февраля, 08:29

Modified 3 февраля, 08:31

Updated 3 февраля, 08:31

Снос частного сектора — процесс не быстрый

Пакуем чемоданы? Начнется ли в Омске застройка на месте частного сектора на Северных

3 февраля 2025, 08:29
Фото: 1MI. Снос частного сектора — процесс не быстрый

Мэр Шелест назвал сложности застройки участка с частным сектором на Северных

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии этой территории планируют провести ориентировочно в феврале 2025 года.

В Омске в феврале планируют провести аукцион на право комплексной застройки 29,5 га в границах улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная. Постановление о масштабной реконструкции подписали еще в октябре прошлого года. Тогда же определили и список частных домов, которые попадут под снос: всего он насчитывал около 500 адресов.

Тем не менее, пока жителям частного сектора рано собирать чемоданы. Как сообщил мэр Сергей Шелест в интервью NGS55.RU, стоимость территории, которую инвестор будет комплексно застраивать в течение 10 лет, составит 1,3 млрд рублей. Те, кто не захочет расселяться, смогут решить спорные вопросы с будущим застройщиком в суде.

Что касается инвесторов, то территория предварительно заинтересовала нескольких застройщиков — как местных, так и иногородних. Мэр предпочел не называть, какие именно это компании. К тому же Шелест не уверен, что они все-таки заявятся на конкурс.

Напомним, что на застройку огромной территории на Северных отводится 10 лет. Предполагается, что общая площадь застройки составит 270 тысяч «квадратов». В качестве хорошо примера застройки частного сектора Шелест, кстати, назвал ЖК «Северное сияние» на Герцена. Этим проектом занимается Шамил Шихмирзаев. Одна из компаний, в которых его дочка Элина Шихмирзаева является соучредителем, оказалась замешана в громком скандале. Речь идет о фирме «Причал 55», которая пыталась построить ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша. Пока проект на паузе, ведутся судебные разбирательства.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Снос зданий#Новости#Сергей Шелест#Частный сектор#КРТ
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