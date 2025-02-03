Пакуем чемоданы? Начнется ли в Омске застройка на месте частного сектора на Северных

Напомним, что на застройку огромной территории на Северных отводится 10 лет. Предполагается, что общая площадь застройки составит 270 тысяч «квадратов». В качестве хорошо примера застройки частного сектора Шелест, кстати, назвал ЖК «Северное сияние» на Герцена. Этим проектом занимается Шамил Шихмирзаев. Одна из компаний, в которых его дочка Элина Шихмирзаева является соучредителем, оказалась замешана в громком скандале. Речь идет о фирме «Причал 55», которая пыталась построить ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша. Пока проект на паузе, ведутся судебные разбирательства.