Пакуем чемоданы? Начнется ли в Омске застройка на месте частного сектора на Северных

Posted 3 февраля, 08:29
Published 3 февраля, 08:29
Modified 3 февраля, 08:31
Updated 3 февраля, 08:31
В Омске в феврале планируют провести аукцион на право комплексной застройки 29,5 га в границах улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная. Постановление о масштабной реконструкции подписали еще в октябре прошлого года. Тогда же определили и список частных домов, которые попадут под снос: всего он насчитывал около 500 адресов.
Тем не менее, пока жителям частного сектора рано собирать чемоданы. Как сообщил мэр Сергей Шелест в интервью NGS55.RU, стоимость территории, которую инвестор будет комплексно застраивать в течение 10 лет, составит 1,3 млрд рублей. Те, кто не захочет расселяться, смогут решить спорные вопросы с будущим застройщиком в суде.
Что касается инвесторов, то территория предварительно заинтересовала нескольких застройщиков — как местных, так и иногородних. Мэр предпочел не называть, какие именно это компании. К тому же Шелест не уверен, что они все-таки заявятся на конкурс.
Напомним, что на застройку огромной территории на Северных отводится 10 лет. Предполагается, что общая площадь застройки составит 270 тысяч «квадратов». В качестве хорошо примера застройки частного сектора Шелест, кстати, назвал ЖК «Северное сияние» на Герцена. Этим проектом занимается Шамил Шихмирзаев. Одна из компаний, в которых его дочка Элина Шихмирзаева является соучредителем, оказалась замешана в громком скандале. Речь идет о фирме «Причал 55», которая пыталась построить ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша. Пока проект на паузе, ведутся судебные разбирательства.