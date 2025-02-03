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Posted 3 февраля, 02:57

Published 3 февраля, 02:57

Modified 3 февраля, 03:03

Updated 3 февраля, 03:03

Пассажиры, вылетающие из Омска, столкнулись с задержками рейсов.

Ожидание вместо вылета: в омском аэропорту задержались рейсы

3 февраля 2025, 02:57
Фото: 1MI. Пассажиры, вылетающие из Омска, столкнулись с задержками рейсов.

В омском аэропорту массово задержались рейсы

Несколько самолетов отправились позже запланированного времени, что вызвало неудобства для людей, ожидающих вылета.

Согласно расписанию Омского аэропорта, некоторые рейсы задерживаются. Среди них:

Онлайн-табло
Онлайн-табло. Фото: Омский аэропорт

Так, самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Омска в Красноярск, должен был вылететь в 01:30, однако отправился только в 03:31. Задержка составила более двух часов.

Рейс в Москву (Домодедово), выполняемый авиакомпанией «Уральские авиалинии», был запланирован на 06:35, но фактически взлетел лишь в 07:14.

Авиакомпания «Победа» также задержала отправление самолета в Москву (Шереметьево). Вместо запланированных 07:14 борт вылетел в 07:54.

Рейс Омск — Санкт-Петербург (Пулково) авиакомпании «Северный ветер» задержался на 40 минут, вылет был запланировал на 08:00

«Причина — позднее прибытие воздушных судов в Омск», — сообщили Городу55 в омском аэропорту.

Пассажирам, столкнувшимся с задержками, рекомендуется заранее уточнять статус рейса на официальном сайте аэропорта или у авиаперевозчика.

Напомним, ранее Город55 рассказывал об удивительных четырехлапых героях омского аэропорта.

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