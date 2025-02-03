Ожидание вместо вылета: в омском аэропорту задержались рейсы

Posted 3 февраля, 02:57
Published 3 февраля, 02:57
Modified 3 февраля, 03:03
Updated 3 февраля, 03:03
Так, самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Омска в Красноярск, должен был вылететь в 01:30, однако отправился только в 03:31. Задержка составила более двух часов.
Рейс в Москву (Домодедово), выполняемый авиакомпанией «Уральские авиалинии», был запланирован на 06:35, но фактически взлетел лишь в 07:14.
Авиакомпания «Победа» также задержала отправление самолета в Москву (Шереметьево). Вместо запланированных 07:14 борт вылетел в 07:54.
Рейс Омск — Санкт-Петербург (Пулково) авиакомпании «Северный ветер» задержался на 40 минут, вылет был запланировал на 08:00
«Причина — позднее прибытие воздушных судов в Омск», — сообщили Городу55 в омском аэропорту.
Пассажирам, столкнувшимся с задержками, рекомендуется заранее уточнять статус рейса на официальном сайте аэропорта или у авиаперевозчика.
Напомним, ранее Город55 рассказывал об удивительных четырехлапых героях омского аэропорта.