Отдых в Омской области: 7 классных мест, куда можно приехать зимой

Дома оснащаются всеми удобствами, так что, брать с собой гостям почти ничего не потребуется — ну, разве что минимальный набор каких-то личных вещей. Кроме того, в большинстве случаев, в стоимость включено не только проживание в домике, но и иные опции и услуги, необходимые для полноценного отдыха на природе — рыбалка, шведский стол, мангальная зона и др.