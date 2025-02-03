Отдых в Омской области: 7 классных мест, куда можно приехать зимой

Posted 3 февраля, 12:58
Published 3 февраля, 12:58
Modified 3 февраля, 13:00
Updated 3 февраля, 13:00
Из этой статьи вы узнаете о семи интересных и подходящих для зимнего отдыха местах в Омской области, где вам предложат различные экскурсионные и развлекательные мероприятия, благодаря которым вы сможете отдохнуть интересно и с пользой.
В Большереченском районе Омской области стоит побывать в Омском государственном историко-культурном музее-заповеднике под названием «Старина Сибирская». Здесь вы получите уникальную возможность разом ознакомиться со всеми экспозициями музея в рамках интерактивной театрализованной экскурсии. А еще до 31 января включительно здесь можно было посетить официальную резиденцию главного зимнего волшебника в Сибири — «Сибирские владения Деда Мороза».
Стоимость посещения архитектурно-этнографического комплекса составляет 800 рублей для взрослых, 700 рублей для детей и подростков до шестнадцати лет, и 100 рублей — для малышей до трех лет.
Как добраться: Музея-заповедник «Старина Сибирская» расположен по адресу: Омская область, р. п. Большеречье, улица Советов, 29, и от Омска сюда можно добраться на автобусе или теплоходе (в теплое время года), а также на автомобиле.
Кроме того, взрослых и детей приглашает Государственный Большереченский зоопарк им. В. Д. Соломатина, который находится на улице Советов, 67 в р. п. Большеречье. Зоопарк организует для посетителей обзорные экскурсии: экскурсионная программа, помимо осмотра территории зоопарка, включает в себя также активные игры и чаепитие. Если же вы хотите сами спокойно и вдумчиво побродить по зоопарку в одиночестве — это тоже возможно, и в таком случае никто не будет мешать вашему отдыху.
Стоимость «взрослого» билета для прохода на территорию зоопарка, составляет 400 рублей, «детского» — 200 рублей.
Отзывы: И о музее-заповеднике «Старина Сибирская», и о Большереченском зоопарке посетители отзываются исключительно хорошо — с подробными отзывами можно ознакомиться на онлайн-ресурсах «Яндекс», 2gis.ru и irecommend.ru.
Еще одно популярное направление для зимнего отдыха в Омской области — Тюкалинск. Это шестой по численности населения город в регионе, административный центр Тюкалинского района.
Как добраться: Тюкалинск располагается в 135 км северо-западнее Омска, и до него можно добраться на автобусе.
Туристский информационный центр региона организует для гостей города тур выходного дня под названием «Уездный город на Сибирском тракте», в ходе которого гостей знакомят с памятниками архитектуры и аутентичной атмосферой уездного городка девятнадцатого века.
Стоимость тура составляет 3300 рублей для взрослых и 3000 рублей — для детей.
А еще в Тюкалинске можно поучаствовать в традиционном чаепитии в «Чайной на Комбашевской», которое организует историко-краеведческий музей на улице Ленина. Участникам мероприятия расскажут о традициях русского чаепития, об истории Великого чайного пути и о том, какую роль в ней сыграл Тюкалинск.
Если вам во время вашего зимнего отдыха доведется посетить Омскую область, обязательно побывайте в Тарском районе и его административном центре — Таре. Здесь у вас появится возможность узнать все о быте сибирской деревни и традиционных промыслах местных жителей в ходе тура выходного дня «Таежная сказка», а также побывать в гостях у сибирских латышей, живущих в деревне Бобровка, и попробовать блюда их национальной кухни.
Как добраться: Добраться от Омска до Тары просто: от Омского автовокзала несколько раз в день отходят автобусы по маршруту «Омск-Тара».
Отзывы: Люди, которым довелось побывать в Таре, тепло отзываются об этом городе, отмечая его красоту (особенно в зимнее время), много возможностей для культурного отдыха и мест для того, чтоб сделать эффектные снимки.
Отдельного внимания тех, кто задумывается о месте проведения зимнего отдыха, заслуживает экотропа «Екатерининский бор», проложенная неподалеку от села Екатерининское в Тарском районе Омской области. Создание экологической тропы, инициатором которого выступила Тарская епархия, способствовало спасению реликтового соснового бора и защите редких растений и животных от уничтожения браконьерами.
Село Екатерининское называют «Омской (или Сибирской) Швейцарией» — за уникальность рельефа. Экотропа протяженностью 2,7 км в Омской области стала единственной, проложенной в притаежной зоне. Она проходит через смешанный лес, и на ней установлены артобъекты, созданные омскими скульпторами и насельниками православной обители. Вдоль тропы можно также встретить лавочки и стенды с информацией об этой природной зоне, ее флоре и фауне.
Как добраться: Из Омска до села Екатерининское можно доехать на автобусе или автомобиле.
Стоимость: На экотропу «Екатерининский бор» вход свободный.
Любители активного отдыха и прогулок по зимнему лесу на лыжах, снегоступах или пешком могут посетить Муромцевский район Омской области. Здесь есть биатлонный центр, а лыжная трасса проложена через сосновый бор. На отдых сюда можно приехать и с детьми.
Гостям Муромцевского района Омской области также предложат различные тематические туры, в том числе — поездку в деревню Окунево и дегустацию вкусных и полезных травяных чаев. Деревню Окунево местные жители считают местом силы, «энергетическим центром Земли», ведь здесь, согласно легендам, можно подзарядиться особой энергией, вылечить любой недуг и даже омолодиться!
Как добраться: Добраться до Окунево можно на автобусе из Омска, либо на собственном авто. Впрочем, последнее не рекомендуется из-за плохих дорог, которые в ненастную погоду дополнительно сильно размывает. Впрочем, несмотря на все трудности, туристам нравится Окунево.
Отзывы: В числе достоинств этого места пользователи сайта «Отзовик» называют красивейшую природу, чистый воздух и энергетику.
А еще в Муромцевском районе Омской области расположены озера Данилово и Линево, которые пользуются заслуженной популярностью у местных и приезжих любителей зимней рыбалки. Например, на Даниловом озере, которое территориально находится на границе Омской и Новосибирской областей, хорошо ловятся щука, лещ и плотва (чебак), причем, в зимнее время рыбу здесь можно ловить как на открытой воде, так и со льда.
Стоимость: На берегах озера работают базы отдыха и кемпинги, цены в которых начинаются от 2000 рублей за сутки.
А на Линевом озере в долине реки Тары в Омской области можно поймать не только плотву и щуку, но и окуня — так же, как и на Даниловом озере, зимняя рыбалка возможна здесь как на открытой воде, так и со льда.
Как добраться: До озер Данилово и Линево можно добраться на автомобиле от Омска, если доехать до поселка Муромцево, а затем до Муромцево-2 — перед последним нужно повернуть направо. Затем, если еще раз повернуть направо у деревни Кондратьево, вы попадете к озеру Линево, а если проедете чуть дальше, до деревни Курганка, и повернете налево — будет Данилово озеро.
Отзывы: На сайте «Отзовик» туристы, побывавшие на озерах Данилово и Линево, отзываются об этих местах с восторгом, отмечая красивейшую и уникальную природу, чистоту и порядок на берегах.
В селе Азово Азовского района Омской области есть историко-краеведческий музей, который разработал для гостей, интересующихся местным бытом, уникальное мероприятие — экскурсионную этнографическую программу «Гастрономический тур „Mit Liebe aus Asowo“». Данный вариант отдыха предназначен как для туристов-одиночек, так и для путешествующих семьями, стоимость участия составляет от 2900 рублей.
В программе тура — посещение села Александровка Азовского немецкого национального района, основанное немцами более 125 лет назад, мастер-класс по приготовлению немецких вафель, интерактивная программа по мотивам традиционных календарных праздников или религиозных обрядов, обед, состоящий из немецких блюд, дегустация на местной пивоварне, посещение мясной лавки и др.
Как добраться: До села Азовj в Омской области можно добраться от Омска на автобусе или автомобиле.
Отзывы: Гости Азово отзываются об этом населенном пункте как о чистом и аккуратном, с красивыми домами и развитой инфраструктурой, а о «Гастрономическом туре „Mit Liebe aus Asowo“» — как о популярном и интересном мероприятии.
И в дополнение — небольшой бонус. На территории Омской области стремительно набирает популярность отдых в глэмпингах — уютных отдельных домиках на природе — то есть, этакий «дикий» отдых, но с комфортом и без отказа от благ цивилизации.
Стоимость: Баз отдыха, которые предлагают местным жителям и гостям региона отдых на природе в подобном формате, в Омской области немало, как и вариантов размещения, поэтому каждый сможет найти себе место для зимнего отдыха по душе и карману — цены на отдых на базах отдыха и в глэмпингах региона начинаются от 1500-5500 рублей за сутки.
Дома оснащаются всеми удобствами, так что, брать с собой гостям почти ничего не потребуется — ну, разве что минимальный набор каких-то личных вещей. Кроме того, в большинстве случаев, в стоимость включено не только проживание в домике, но и иные опции и услуги, необходимые для полноценного отдыха на природе — рыбалка, шведский стол, мангальная зона и др.