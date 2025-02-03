От долгов до дырявых труб: мэр Омска рассказал о главных вызовах в коммунальной сфере

В интервью с «NGS55.RU» Шелест подчеркнул, что блокировка счетов «Тепловой компании» поддается объяснению. По словам мэра, за последние 10 лет тарифы на услуги, установленные РЭК, были далеко не экономически обоснованными. Это привело к накоплению долгов. Мэр добавил, что несколько лет назад они с руководством «Межрегионгаза» подписали пятилетний график погашения долгов на сумму 400 миллионов рублей, который компания успешно выполняет. Однако это погашение занимает большую часть финансов предприятия, что приводит к дефициту средств.