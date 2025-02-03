От долгов до дырявых труб: мэр Омска рассказал о главных вызовах в коммунальной сфере

Posted 3 февраля, 06:04
Published 3 февраля, 06:04
Modified 3 февраля, 06:06
Updated 3 февраля, 06:06
В интервью с «NGS55.RU» Шелест подчеркнул, что блокировка счетов «Тепловой компании» поддается объяснению. По словам мэра, за последние 10 лет тарифы на услуги, установленные РЭК, были далеко не экономически обоснованными. Это привело к накоплению долгов. Мэр добавил, что несколько лет назад они с руководством «Межрегионгаза» подписали пятилетний график погашения долгов на сумму 400 миллионов рублей, который компания успешно выполняет. Однако это погашение занимает большую часть финансов предприятия, что приводит к дефициту средств.
Кроме того, мэр отметил, что ситуация с долговыми обязательствами «Тепловой компании» может не привести к банкротству, так как обеспечение жителей города теплом — это скорее социальная задача, чем бизнес. Также он добавил, что компания столкнулась с проблемами из-за того, что не получала экономически обоснованных тарифов, а инвестпрограммы по обновлению оборудования были заморожены.
Шелест также коснулся проблемы взаимодействия «Тепловой компании» и «Омск РТС», где есть вопросы по удержанию сверхнормативных потерь, которые, по его мнению, являются ненормальными.
«Там есть еще нюансы взаимодействия „Тепловой компании“ и „Омск РТС“ — РТС удерживает огромные суммы на сверхнормативные потери с „Тепловой компании“. Я считаю, что это ненормально, и в ближайшее время мы будем с этим разбираться. Сейчас они в одностороннем порядке еще 250 миллионов удержали. Хотя расчеты показывают, что вообще не было произведено столько тепла, сколько они удержали за сверхнормативные потери», — отметил глава города.
В ближайшее время планируется разбирательство с РЭК относительно тарифов для «Тепловой компании», «Омскэлектро» и других предприятий, находящихся в сложном финансовом положении из-за экономически необоснованных тарифов.
Что касается состояния теплотрасс города, Шелест рассказал, что ситуация с износом коммунальных сетей может быть улучшена за счет участия Омска в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». По его словам, для полного обновления инфраструктуры городу потребуется около 7 миллиардов рублей, так как износ сетей составляет 80%. На данный момент для ремонта выбраны самые проблемные участки, на что выделено 1,6 миллиарда рублей на три года. В 2025 году планируется финансирование в объеме 507 миллионов рублей для ремонта 37,98 км трубопроводов.
Однако мэр подчеркнул, что ситуация с коммунальной инфраструктурой не ограничивается только сетями «Тепловой компании», и особое беспокойство вызывает состояние омских ТЭЦ, что, по его словам, является отдельной проблемой.
Напомним, ранее Город55 писал, что износ сетей омской «Тепловой компании» вызвал почти 450 отключений за 2 месяца.