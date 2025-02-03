«Он из моей команды»: Дмитрий Зярко рассказал о первых кадровых решениях

Напомним: Дмитрий Зярко с 2017 года руководил Ленинским округом. Осенью 2024 года он был назначен первым заместителем мэра Томска Дмитрия Махини (еще одного бывшего омича), но уже зимой вернулся. Городу55 Зярко рассказал, что решение о возвращении было принято в том числе по семейным обстоятельствам.