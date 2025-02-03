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Posted 3 февраля, 10:52

Published 3 февраля, 10:52

Modified 3 февраля, 10:54

Updated 3 февраля, 10:54

Бывший глава Ленинского округа официально возглавил «Омскоблводопровод»

«Он из моей команды»: Дмитрий Зярко рассказал о первых кадровых решениях

3 февраля 2025, 10:52
Фото: t.me/tomskadm.

Бывший глава Ленинского округа официально возглавил «Омскоблводопровод»

Сейчас в компании, по словам нового гендиректора, проводится масштабный аудит.

В компании «Омскоблводопровод», учредителем которой является министерство имущественных отношений Омской области, сегодня, 3 февраля, официально появился новый генеральный директор. Это бывший глава Ленинского округа Дмитрий Зярко, на несколько месяцев покидавший Омск ради работы в Томске.

«Трудовой договор у меня с сегодняшнего дня», — рассказал Зярко корреспонденту Города55 в ходе телефонного разговора.

В «Омскоблводопроводе» появился еще и новый заместитель генерального директора — Алексей Потапов, который прежде был первым заместителем главы Ленинского округа, то есть до прошлой осени первым заместителем Зярко. При этом последний уточнил: Потапов работает на новом месте уже 2 недели.

«Скажем так: он из моей команды», — ответил Зярко на уточняющий вопрос: по его ли инициативе был назначен Потапов.

Вполне возможно, что в ближайшее время в «Омскоблводопроводе» произойдут и другие кадровые изменения.

«Сейчас в компании идет аудит, и по его итогам, вполне возможно, какие-то решения будут приняты», — рассказал новый гендиректор.

Напомним: Дмитрий Зярко с 2017 года руководил Ленинским округом. Осенью 2024 года он был назначен первым заместителем мэра Томска Дмитрия Махини (еще одного бывшего омича), но уже зимой вернулся. Городу55 Зярко рассказал, что решение о возвращении было принято в том числе по семейным обстоятельствам.

Алексей Потапов работал в ЛАО с 2015 года, с перерывом в 2021–2022 годах, когда он руководил УДХБ. Стоит уточнить, что его отец, Владимир Потапов, в 2005–2011 годах был первым заместителем мэра Омска Виктора Шрейдера.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Омскоблводопровод#Назначения
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