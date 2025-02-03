Омский регион выстраивает долгосрочную стратегию пополнения бюджета

В Омской области пытаются увеличить доходную часть бюджета: борьба в этом вопросе ведется по всем фронтам. Команда губернатора Виталия Хоценко разными методами стремится привлечь средства в регион. Вот лишь некоторые из предложенных в последнее инициатив, которые могут поспособствовать этому делу: