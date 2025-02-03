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Posted 3 февраля, 11:05

Published 3 февраля, 11:05

Modified 3 февраля, 15:33

Updated 3 февраля, 15:33

Омский регион выстраивает долгосрочную стратегию пополнения бюджета

Омский регион выстраивает долгосрочную стратегию пополнения бюджета

3 февраля 2025, 11:05
Фото: 1MI.
В последнее время было предложено сразу несколько шагов, которые могут положительно сказаться на росте доходной части бюджета в регионе.

В Омской области пытаются увеличить доходную часть бюджета: борьба в этом вопросе ведется по всем фронтам. Команда губернатора Виталия Хоценко разными методами стремится привлечь средства в регион. Вот лишь некоторые из предложенных в последнее инициатив, которые могут поспособствовать этому делу:

  • Перерегистрация крупных компаний в Омскую область. В качестве первого теста сенатор от Омской области Иван Евстифеев предложил «перенести» в Омск «Почту России». Эту инициативу поддержали в Совете Федерации.
  • Пересмотр доли от акцизов на нефтепродукты, которую получат Омск. Этот вопрос поднял уже мэр города Сергей Шелест. Конкретно в цифрах: если в Омске собрали 131 млрд рублей по акцизу, а вернули 90 млн, то муниципалитету, получается, досталось только 0,07% от суммы. Исправление пропорции позволило бы устранить эту несправедливость. Нефтяные компании и регионы здесь одинаково заинтересованы в поступлении средств по месту нахождения активов компаний. Нефтяники таким образом решают вопрос кадрового дефицита в регионах.
  • Оплата НДФЛ вахтовиками по месту жительства, а не месту работы. Изменений налогового кодекса добивается Заксобрание. Законопроект для Госдумы уже подготовлен. Это, кстати, не первая попытка областных депутатов выйти с такой инициативой, но в прошлый раз документ отвергли по причине того, что работодателю будет сложно отследить смену места жительства сотрудника для оплаты НДФЛ.

Отметим, что реализация подобных инициатив зависит исключительно от федерального центра. Перспективы их одобрения в текущих условиях остаются неопределенными. Однако активность региональных властей по продвижению финансовых инициатив может быть частью более широкой переговорной стратегии, направленной на решение других важных для области вопросов, включая проблему госдолга.

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#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Почта России#Налоги#Новости#Реальные доходы#Перерегистрация
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