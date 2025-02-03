Омский регион выстраивает долгосрочную стратегию пополнения бюджета

Posted 3 февраля, 11:05
Published 3 февраля, 11:05
Modified 3 февраля, 15:33
Updated 3 февраля, 15:33
В Омской области пытаются увеличить доходную часть бюджета: борьба в этом вопросе ведется по всем фронтам. Команда губернатора Виталия Хоценко разными методами стремится привлечь средства в регион. Вот лишь некоторые из предложенных в последнее инициатив, которые могут поспособствовать этому делу:
Отметим, что реализация подобных инициатив зависит исключительно от федерального центра. Перспективы их одобрения в текущих условиях остаются неопределенными. Однако активность региональных властей по продвижению финансовых инициатив может быть частью более широкой переговорной стратегии, направленной на решение других важных для области вопросов, включая проблему госдолга.