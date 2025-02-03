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Posted 3 февраля, 09:51

Published 3 февраля, 09:51

Modified 3 февраля, 10:12

Updated 3 февраля, 10:12

Райан Меркли и Михаил Бердин

Омский «Авангард» в серии буллитов одолел минское «Динамо»

3 февраля 2025, 09:51
Фото: ХК «Авангард» Омск. Райан Меркли и Михаил Бердин
В составе омичей отличились Джованни Фьоре, Егор Воронков, Наиль Якупов и Игорь Мартынов.

Вчера, 2 февраля, на льду «Минск-Арены» прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и местным «Динамо». Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, итог матча решился лишь в серии буллитов.

Счет в игре открыл игрок «Динамо» Вадим Мороз, он забросил шайбу на десятой минуте первого периода. В начале второго отличился уже «ястреб» Джованни Фьоре, он реализовал свой момент в меньшинстве. В следующие пять минут команды вновь обменялись голами, на этот раз очки себе прибавили Роман Горбунов и Егор Воронков.

Но и счет 2:2 на табло не задержался долго: на 29 минуте результативную серию продолжил нападающий омичей Наиль Якупов. Форвард вывел команду вперед удачным броском в открытый ближний угол ворот соперника. Через несколько атак помог своей команде и игрок «Динамо» Крис Тирни. В заключительном отрезке основного времени шайбы также забросили Игорь Мартынов и Джош Брук.

Третий период завершился со счетом 4:4, определить победителя не помог и овертайм. Исход решился в серии буллитов, вратарь «Авангарда» Михаил Бердин не пропустил ни одного броска по воротам, в то время как омичи удачно реализовали большинство своих попыток. Итог игры — 5:4 в пользу «ястребов».

Эта победа стала второй подряд для «Авангарда», сейчас омичи занимают шестое место в Восточной конференции КХЛ, имея 57 очков после 51 матча. В следующей игре, которая пройдет 4 февраля, хоккеистам Ги Буше предстоит сразиться с московским ЦСКА.

Напомним, что недавно омский «Авангард» в ярком матче на домашнем льду разгромил «Барыс» со счетом 5:1.

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