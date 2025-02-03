Омский «Авангард» в серии буллитов одолел минское «Динамо»

Но и счет 2:2 на табло не задержался долго: на 29 минуте результативную серию продолжил нападающий омичей Наиль Якупов. Форвард вывел команду вперед удачным броском в открытый ближний угол ворот соперника. Через несколько атак помог своей команде и игрок «Динамо» Крис Тирни. В заключительном отрезке основного времени шайбы также забросили Игорь Мартынов и Джош Брук.