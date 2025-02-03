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Posted 3 февраля, 07:59

Published 3 февраля, 07:59

Modified 3 февраля, 08:01

Updated 3 февраля, 08:01

Военный суд отправил омича в колонию за оправдание терроризма

Омича отправили в колонию за оправдание терроризма

3 февраля 2025, 07:59
Фото: УФСБ России по Омской области.

Военный суд отправил омича в колонию за оправдание терроризма

Основанием для приговора стал комментарий в Телеграме.

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор омичу, обвинявшемуся в «оправдании террористической деятельности».

«По имеющейся информации, задержанный в июне 2023 г., используя личный аккаунт в сети Интернет, под публикацией на одном из телеграм-каналов с видеозаписью допроса военнопленного Вооруженных Сил РФ участниками украинского военизированного объединения разместил комментарий, оправдывающий деятельность террористических организаций», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Суд признал омича виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и приговорил его к 5 годам в колонии общего режима. Кроме того, 3 года ему нельзя будет размещать в интернете какие-либо материалы. Приговор пока не вступил в силу.

Напомним: в сентябре 2024 года суд отправил в СИЗО 2 подростков, подозреваемых в поджоге вертолета.

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#Общество#Новости#Оправдание терроризма
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