Омича отправили в колонию за оправдание терроризма

Posted 3 февраля, 07:59
Published 3 февраля, 07:59
Modified 3 февраля, 08:01
Updated 3 февраля, 08:01
Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор омичу, обвинявшемуся в «оправдании террористической деятельности».
«По имеющейся информации, задержанный в июне 2023 г., используя личный аккаунт в сети Интернет, под публикацией на одном из телеграм-каналов с видеозаписью допроса военнопленного Вооруженных Сил РФ участниками украинского военизированного объединения разместил комментарий, оправдывающий деятельность террористических организаций», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
Суд признал омича виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и приговорил его к 5 годам в колонии общего режима. Кроме того, 3 года ему нельзя будет размещать в интернете какие-либо материалы. Приговор пока не вступил в силу.
Напомним: в сентябре 2024 года суд отправил в СИЗО 2 подростков, подозреваемых в поджоге вертолета.