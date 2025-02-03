Небольшая передышка: когда в Омскую область вернутся суровые морозы

Posted 3 февраля, 15:25
Published 3 февраля, 15:25
Modified 3 февраля, 15:27
Updated 3 февраля, 15:27
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ожидает омичей на этой неделе. В понедельник, 3 февраля, с высоким для февраля температурным фоном днем зафиксировали -3…+2 градуса. С оттепели, напомним, в регионе начинался и январь 2025 года. Север Омской области вместе с потеплением может столкнуться с осадками в виде снега и мокрого снега.
Небольшой снег, согласно прогнозу синоптиков, сохранится и завтра, 4 февраля. При этом ночью и утром будет туманно. Ночью температура воздуха составит -4…-9 градусов, а днем — -1…-6. С 5 февраля стоит ожидать изменения синоптической ситуации.
«Континентальный антициклон начнет постепенно вытеснять тепло из нашего региона, способствуя уменьшению облачности, прекращению осадков и постепенному понижению температуры воздуха», — пояснили в Обь-Иртышском УГМС.
Ночью в среду при прояснении похолодает до -17, днем будет от -3 до -8 градусов. К концу рабочей недели по ночам обещают -20…-25 градусов, днем — от -11 до -16.
Отметим, что очередная волна морозов придет в Омскую область, по предварительным данным сервиса Вентускай, 15 февраля. По ночам 15 и 16 февраля обещают от -27 до -30 градусов.