Небольшая передышка: когда в Омскую область вернутся суровые морозы

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ожидает омичей на этой неделе. В понедельник, 3 февраля, с высоким для февраля температурным фоном днем зафиксировали -3…+2 градуса. С оттепели, напомним, в регионе начинался и январь 2025 года. Север Омской области вместе с потеплением может столкнуться с осадками в виде снега и мокрого снега.