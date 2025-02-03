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Posted 3 февраля, 15:25

Published 3 февраля, 15:25

Modified 3 февраля, 15:27

Updated 3 февраля, 15:27

После 5 февраля стоит ожидать похолодания в регионе

Небольшая передышка: когда в Омскую область вернутся суровые морозы

3 февраля 2025, 15:25
Фото: 1MI. После 5 февраля стоит ожидать похолодания в регионе

Стало известно, когда антициклон принесет 20-градусные морозы в Омскую область

Потепление, с которого начался февраль в нашем регионе, к сожалению, будет недолгим. Рассказываем, почему.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ожидает омичей на этой неделе. В понедельник, 3 февраля, с высоким для февраля температурным фоном днем зафиксировали -3…+2 градуса. С оттепели, напомним, в регионе начинался и январь 2025 года. Север Омской области вместе с потеплением может столкнуться с осадками в виде снега и мокрого снега.

Небольшой снег, согласно прогнозу синоптиков, сохранится и завтра, 4 февраля. При этом ночью и утром будет туманно. Ночью температура воздуха составит -4…-9 градусов, а днем — -1…-6. С 5 февраля стоит ожидать изменения синоптической ситуации.

«Континентальный антициклон начнет постепенно вытеснять тепло из нашего региона, способствуя уменьшению облачности, прекращению осадков и постепенному понижению температуры воздуха», — пояснили в Обь-Иртышском УГМС.
Прогноз погоды с 4 по 6 февраля
Прогноз погоды с 4 по 6 февраля. Фото: Об-Иртышское УГМС

Ночью в среду при прояснении похолодает до -17, днем будет от -3 до -8 градусов. К концу рабочей недели по ночам обещают -20…-25 градусов, днем — от -11 до -16.

Предварительный прогноз погоды на 15 февраля
Предварительный прогноз погоды на 15 февраля. Фото: ventusky.com

Отметим, что очередная волна морозов придет в Омскую область, по предварительным данным сервиса Вентускай, 15 февраля. По ночам 15 и 16 февраля обещают от -27 до -30 градусов.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Похолодание#Новости#Морозы#Обь-Иртышское УГМС
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