Не проснулась: в Тюкалинском районе 49-летняя женщина погибла в загоревшемся доме

Posted 3 февраля, 07:33
Published 3 февраля, 07:33
Modified 3 февраля, 07:35
Updated 3 февраля, 07:35
В региональном следкоме назвали причину одного из вчерашних смертельных пожаров. Напомним, ранним утром в воскресенье, 2 февраля, загорелся частный дом в селе Старосолдатское Тюкалинского района. В результате происшествия погибла 49-летняя местная жительница. Она, как сообщили в пресс-службе следственного комитета, отравилась продуктами горения.
По предварительной информации, причиной пожара в Старосолдатском стала неисправность печного отопления. Сейчас следователи занимаются доследственной проверкой по факту произошедшего. В МЧС Омской области ранее опубликовали кадры с места происшествия. Дом выгорел практически полностью.