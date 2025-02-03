gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 07:33

Published 3 февраля, 07:33

Modified 3 февраля, 07:35

Updated 3 февраля, 07:35

По факту произошедшего проводится проверка

Не проснулась: в Тюкалинском районе 49-летняя женщина погибла в загоревшемся доме

3 февраля 2025, 07:33
Фото: 1MI. По факту произошедшего проводится проверка
Пожар произошел в воскресенье утром. Следователями в настоящий момент проводится доследственная проверка.

В региональном следкоме назвали причину одного из вчерашних смертельных пожаров. Напомним, ранним утром в воскресенье, 2 февраля, загорелся частный дом в селе Старосолдатское Тюкалинского района. В результате происшествия погибла 49-летняя местная жительница. Она, как сообщили в пресс-службе следственного комитета, отравилась продуктами горения.

По предварительной информации, причиной пожара в Старосолдатском стала неисправность печного отопления. Сейчас следователи занимаются доследственной проверкой по факту произошедшего. В МЧС Омской области ранее опубликовали кадры с места происшествия. Дом выгорел практически полностью.

Кадры с пожара в Тюкалинском районе
Кадры с пожара в Тюкалинском районе. Фото: МЧС Омской области

Напомним, что это не единственный пожар, произошедший 2 февраля. Огонь унес жизнь четырех человек.

Смертельное зарево. За последние сутки огонь унес жизни 4 жителей Омской области
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#Омская область#Пожары#Следком#Новости#Тюкалинский район#Погибшие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика