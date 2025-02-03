Не проснулась: в Тюкалинском районе 49-летняя женщина погибла в загоревшемся доме

В региональном следкоме назвали причину одного из вчерашних смертельных пожаров. Напомним, ранним утром в воскресенье, 2 февраля, загорелся частный дом в селе Старосолдатское Тюкалинского района. В результате происшествия погибла 49-летняя местная жительница. Она, как сообщили в пресс-службе следственного комитета, отравилась продуктами горения.