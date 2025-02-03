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Posted 3 февраля, 13:33

Published 3 февраля, 13:33

Modified 3 февраля, 13:49

Updated 3 февраля, 13:49

Фото с места ДТП

В Омске произошло ДТП с автобусом: есть пострадавшие

3 февраля 2025, 13:33
Фото: УМВД России по Омской области. Фото с места ДТП
Автобус с пассажирами улетел в кювет по дороге в деревню в Омском районе.

Сегодня днем в Омском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На место происшествия отправились сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса «Нефаз», который следовал по маршрут № 324 («г. Омск–д. Березянка»), ехал в деревню Березянка по улице Лесной. В какой-то момент он не справился с управлением и улетел в кювет.

В момент аварии в салоне автобуса находились 5 пассажиров, двое из них обратились за медицинской помощью. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Появились кадры с места ДТП с главным тренером омского «Авангарда» Ги Буше
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#УМВД#ДТП с пострадавшими#ДТП с автобусом#Новости#УМВД Омской области
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