В Омске произошло ДТП с автобусом: есть пострадавшие

Предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса «Нефаз», который следовал по маршрут № 324 («г. Омск–д. Березянка»), ехал в деревню Березянка по улице Лесной. В какой-то момент он не справился с управлением и улетел в кювет.