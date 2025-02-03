В Омске произошло ДТП с автобусом: есть пострадавшие

Posted 3 февраля, 13:33
Published 3 февраля, 13:33
Modified 3 февраля, 13:49
Updated 3 февраля, 13:49
Сегодня днем в Омском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На место происшествия отправились сотрудники полиции.
Предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса «Нефаз», который следовал по маршрут № 324 («г. Омск–д. Березянка»), ехал в деревню Березянка по улице Лесной. В какой-то момент он не справился с управлением и улетел в кювет.
В момент аварии в салоне автобуса находились 5 пассажиров, двое из них обратились за медицинской помощью. Сейчас по этому факту проводится проверка.