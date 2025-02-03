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Posted 3 февраля, 11:06

Published 3 февраля, 11:06

Modified 3 февраля, 11:06

Updated 3 февраля, 11:06

Игра завершилась со счетом 5:4

«Нас порвали на буллитах»: главный тренер «Динамо» — о поражении своей команды

3 февраля 2025, 11:06
Фото: ХК «Авангард» Омск. Игра завершилась со счетом 5:4
Дмитрий Квартальнов отметил, что у него нет претензий к игре вратаря Василия Демченко.

Вчера, 2 февраля, в стенах «Минск-Арены» прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и местным «Динамо». Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, об обидном проигрыше на домашнем льду высказался главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

«Шанс увидеть Тихомирова есть. Вася Демченко здорово играл в прошлых матчах, да и сегодня сыграл хорошо. Где-то мог получше, но нормально, нормально. Мы им довольны, мы должны не давать другим командам играть на их сильных качествах» — передает слова Квартальнова «Чемпионат».

Специалист также отметил, что «Авангард» оказался намного сильнее именно в серии буллитов.

«Буллиты — это мастерство. Нас сегодня так порвали на буллитах. Есть у нас по сезону эта проблема с овертаймами, с буллитами. Но сегодня в овертайме у нас было очень много моментов, где нужно было решать. К сожалению, этого не получилось», — добавил он.

Ранее об итогах матча высказался и главный тренер команды-победителя — канадский специалист Ги Буше. Он отметил, что с таким количеством травмированных игроков рад каждой победе, какой бы сложной она не была.

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