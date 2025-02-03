«Нас порвали на буллитах»: главный тренер «Динамо» — о поражении своей команды

Posted 3 февраля, 11:06
Published 3 февраля, 11:06
Modified 3 февраля, 11:06
Updated 3 февраля, 11:06
Вчера, 2 февраля, в стенах «Минск-Арены» прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и местным «Динамо». Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, об обидном проигрыше на домашнем льду высказался главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
«Шанс увидеть Тихомирова есть. Вася Демченко здорово играл в прошлых матчах, да и сегодня сыграл хорошо. Где-то мог получше, но нормально, нормально. Мы им довольны, мы должны не давать другим командам играть на их сильных качествах» — передает слова Квартальнова «Чемпионат».
Специалист также отметил, что «Авангард» оказался намного сильнее именно в серии буллитов.
«Буллиты — это мастерство. Нас сегодня так порвали на буллитах. Есть у нас по сезону эта проблема с овертаймами, с буллитами. Но сегодня в овертайме у нас было очень много моментов, где нужно было решать. К сожалению, этого не получилось», — добавил он.
Ранее об итогах матча высказался и главный тренер команды-победителя — канадский специалист Ги Буше. Он отметил, что с таким количеством травмированных игроков рад каждой победе, какой бы сложной она не была.