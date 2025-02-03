Надоевший долгострой, рухнувший дом и военные склады: чего лишился Омск в 2024 году

Posted 3 февраля, 03:30
Published 3 февраля, 03:30
Modified 3 февраля, 03:30
Updated 3 февраля, 03:30
В разных округах Омска можно найти немало так и не построенных, либо заброшенных разваливающихся зданий. Многие из них простаивают десятилетиями: одни горожане уже успели свыкнуться с их существованием, другие же не могут дождаться, когда «уродливые» сооружения наконец-то исчезнут.
Город55 в этом материале решил вспомнить, от чего же в Омске все-таки смогли избавиться в минувшем году. В нашей подборке — вспоминаем историю зданий, делимся кадрами разбора объектов и рассказываем, что уже строят либо только собираются построить на освободившихся, иногда очень ценных земельных участках.
Почти 20 лет жителям Левобережья «мозолил» глаза бетонный жилой недострой, возводить который начинала еще в 2005 году «Домостроительная компания „Конто“» Алексея и Федора Коношановых (ООО в 2010-м вступило в затяжной банкротный процесс, а в январе 2018 года юрлицо ликвидировали).
Многоэтажка на 157 квартир должна была войти в состав квартала «Высокие бульвары» общей площадью более 70 тысяч «квадратов», а омичи заехать в свои квартиры в начале 2010-х. Как писал «Коммерсант» в 2008 году, инвестиции в строительство микрорайона оценивались в 47 млн долларов. Главными его конкурентными преимуществами специалист по связям с общественностью компании «Конто» Татьяна Черкашина называла расположение на пересечении трех крупных магистралей, в 150 метрах от планируемой станции метро (кто бы тогда знал, что оно так и не появится в Омске), в непосредственной близости от центра города. Однако не срослось, объект встал на паузу, очень продолжительную.
Дом, готовый на 25%, продолжал бесхозно простаивать и разрушаться, и не было никакой надежды на его достройку вплоть до осени 2021 года, когда права застройщика на объект перешли к региональному «Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства». На завершение строительства дома выделили 300 млн рублей. Практически полтора года ушло на разработку проектной документации и прохождение госэкспертизы. В ноябре 2023-го у 17-этажки появился наконец-то появился подрядчик. Торги выиграла компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна, специализирующаяся на строительстве и ремонте дорог. С ней заключили контракт стоимостью 665 млн рублей, а на саму работу отвели год.
После этого события выдохнуть, правда, не получилось, проблемы не закончились. Планировалось, что дом разберут до 4 этажа и продолжат отстраивать. Но после проведенной дополнительной экспертизы приняли решение демонтировать дом полностью, вплоть до свайного поля. К демонтажу строители приступили в конце февраля 2024-го, этот процесс у них занял чуть больше времени, чем предполагалось изначально. Полностью долгострой снесли лишь в 20-х числах августа прошлого года.
Затянувшийся демонтаж естественно сказался и на сроках завершения строительства: вместо 1 января 2025 года подрядчику теперь необходимо уложиться к концу года. После сдачи дома квартиры, а всего их будет 157, получат 53 дольщика и 11 участников боевых действий. В 17-этажке предусмотрены «однушки», «двушки» и «трешки».
Сейчас на объекте постоянно можно заметить работающих строителей, а здание потихоньку растет. И хоть метро по близости будущие жильцы не получат, развитая инфраструктура с, надеемся, наконец-то обновленным бульваром Архитектором и современный стильный микрорайон им обеспечены.
Лишились в минувшем году омичи и бывших складов Минобороны на проспекте Карла Маркса. Огромная территория долгое время была огорожена высоким забором. В разные годы звучали самые амбициозные планы по застройке простаивающей территории в перспективном месте города.
Например, ООО «Техноком Логистик», арендовавшее склады у Минобороны в течение нескольких лет, хотело провести полную реорганизацию территории — убрать забор, возвести супермаркет, заведения общепита и каток. Но эти планы так и не претворились в жизнь. Другая компания — «Профит Реал Эстейт» — за 45,1 млн рублей в декабре 2019 года выкупила три бывших склада на проспекте Карла Маркса, состояние построек и инженерных сетей было неудовлетворительным. Во время демонтажа одного из зданий в феврале 2020-го, как ранее писал Город55, чуть не случилось ЧП: вечером обрушилась кладка стены и кровли бывших складов, к счастью, тогда обошлось без пострадавших.
Летом 2020 года занимавший в тот момент пост губернатора Александр Бурков утверждал, что земля не должна простаивать и ее следует использовать под жилое строительство и зеленые зоны.
В 2021 году имущественный комплекс на Карла Маркса выставили на торги. Лот с начальной ценой 49,8 млн рублей включал земельный участок площадью 5,36 га и 27 нежилых построек («бывшие общевойсковые склады Омского гарнизона»). Последние находились «в неудовлетворительном/ветхом/негодном/разрушенном состоянии».
В апреле 2021-го стал известен и новый владелец земли и бывших складов Минобороны. Им стал омский предприниматель, застройщик Михаил Попов. Правда, за лот в ходе ожесточенной борьбы с омскими и иногородними компаниями ему пришлось выложить в пять раз больше начальной цены — 258,9 млн рублей. В июле этого же года сведения о новом собственнике были официально зарегистрированы.
После сделки на территории бывших складов спокойно разбирали аварийные, разрушающиеся постройки. В департаменте архитектуры и градостроительства Городу55 сообщили, что с 10 ноября 2021 года по 17 июня 2024 года ведомство получило уведомления о планируемом сносе 29 объектов капитального строительства.
«Собственником были направлены уведомления о завершении сноса вышеуказанных объектов», — уточнили в депархитектуры.
В августе 2024-го Михаил Попов заявил, что будет строить жилые дома высотой до 14 этажей на этом участке, но в идеале хотел бы добиться разрешения на постройку домов большей этажности. По срокам строительства пока ничего неизвестно. Участок до сих пор разрешено использовать под «крытые физкультурно–оздоровительные сооружения», а значит сначала необходимо добиться внесения изменений в проект планировки территории, расположенной в границах улиц Масленникова — Богдана Хмельницкого — 1-я Военная — Братская — проспект Карла Маркса. Именно этим владелец земли уже занимается.
«Городской юридический центр недвижимости „Эталон“» разработал проект планировки и межевания территории бывших складов Минобороны. По инициативе компании уже прошли общественные обсуждения по внесению изменений. Каких-то претензий к представленным планам не возникло, так что дело осталось за малым. Предполагается, что помимо трех многоквартирных домов с подземными парковками на Карла Маркса появятся поликлиника на 350 посещений в смену, комплекс студенческих общежитий на 750 мест, детский сад и объект оказания социальной помощи населению.
Впервые в новостную сводку кирпичная пятиэтажка 1966 года постройки попала в апреле 2021 года, хотя проблемы жильцы дома на 20-го Партсъезда, 53 испытывали и ранее. Ночь с 21 на 22 апреля омичам запомнится криками «эвакуация» и обрушением одного из углов. Пятиэтажку после этого признали небезопасной, однако даже после происшествия отремонтировать ее планировали только в 2022 году.
Аварийные ситуации в доме возникли впоследствии еще несколько раз — в мае 2021-го и апреле 2022-го. А апогей произошел 12 августа 2022 года, когда в вечернее время обвалилась одна из стен пятиэтажки в Нефтяниках. Тогда, к счастью, удалось обойтись без пострадавших. В этом материале Город55 подробно разбирался, почему проблемный дом так долго не могли признать аварийным и расселить его жильцов. Из-за ЧП в итоге возбудили несколько уголовных дел.
Под конец августа 2023-го обрушившуюся пятиэтажку наконец-то признали аварийной. Полуразрушенное здание огородили, но до самого сноса было еще очень далеко.
В сентябре 2024-го в уже полностью расселенном доме снова начала обрушаться стена. Тогда-то и выяснилось, что сносу пятиэтажки мешали судебные споры, которые велись с жильцами. Последние были не согласны с предоставленными вариантами компенсации.
В октябре прошлого года, когда вопросы с собственниками были окончательно урегулированы, дважды обрушившийся дом начали демонтировать. Сносом, совершенно бесплатно для города, занималась компания «Эталон». Здание, как ранее сообщили в департаменте городского хозяйства нашему изданию, обрушили. Но вывезти строительный мусор по какой-то причине не могут уже 1,5 месяца. Поэтому омичам и дальше остается «любоваться» частью кирпичной стены дома и грудами строительных конструкций.
Город55 решил узнать, как планируется использовать освободившийся земельный участок под домом на 20-го Партсъезда, 53. Его площадь составляет 4238 «квадратов» и предназначен он, согласно данным кадастровой карты, «для размещения домов многоэтажной жилой застройки, для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства и религии».
«Земельный участок с кадастровым номером 55:36:050206:17956 определяется в зоне размещения жилой застройки средней этажности (увеличение плотности застройки недопустимо). В настоящее время рассматривается возможность вовлечения в хозяйственный оборот путем механизма комплексного развития территории земельного участка с кадастровым номером 55:36:050206:17956», — ответили Городу55 в департаменте архитектуры и градостроительства.
Когда именно приступят к комплексному развитию этой территории, непонятно. Все ближайшие дома, в основном также пятиэтажки, хоть и построены в 1960-е годы, пока даже не признаны аварийными.
Различными легендами было окутано здание на улице Лагоды, в котором раньше располагалась детская психиатрическая больница. Заброшку, по некоторым данным здание стало таким в 90-х годах 20 века, часто посещали сталкеры. Какое-то время в ней можно было найти оставленные стопки историй болезни, противогазы. Но в последствии все это растащили, а в заброшенных помещениях остался только мусор.
В декабре 2023-го от простаивающего комплекса на улице Лагоды решили «избавиться». ТУ Росимущества выставило земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимости на торги, оценив почти в 19,8 млн рублей.
Когда желающие завладеть лотом по такой цене не нашлись, комплекс решили продавать по стоимости, которую предложат сами покупатели. И такой подход сработал: от компаний и индивидуальных предпринимателей поступило 16 заявок. Новым собственником участка и заброшенных зданий в мае прошлого года стал омский предприниматель Евгений Портнов. Он предложил самую высокую цену — 5,31 млн рублей.
Он не стал долго тянуть со сносом практически аварийных зданий: и в октябре 2024-го демонтировал два объекта капитального строительства. Пока за разрешениями на строительство новых зданий на улице Лагоды предприниматель не обращался. Согласно данным кадастровой карты, 4576 «квадратов» можно использовать среднеэтажную жилую застройку. Хотя до продажи у участка был другой вид разрешенного использования — «деловое управление». Видимо, стоит ждать появления здесь новых домов.
Последний объект в нашей подборке — многострадальная гимназия №88 на 3-й Транспортной. Проблемы в здании 1955 года постройки возникали еще в 2014 году: тогда с потолка на голову школьнице упала штукатурка. В 2017-м заявлялось о предаварийном состоянии гимназии и необходимости проведения капремонта. К делу даже подключилась прокуратура.
Происшествия в гимназии продолжились в сентябре 2018 года (рухнул кусок потолка перед кабинетом) и сентябре 2019-го (школьница попала в больницу после того, как на нее свалилась штукатурка возле раздевалки спортзала). Лишь перед началом учебного года в 2020 году здание признали аварийным, решили закрыть его, а учеников распределить по другим школам.
Не повезло гимназии №88 и с подрядчиками. Первый проектировщик, с которым даже успели заключить контракт, внезапно передумал выполнять работу. В августе 2022 года нашли подрядчика для капремонта школы: 163,3 млн рублей должны были заплатить ООО СПК «Артсервис». Сроком завершения работ назывался октябрь 2023 года.
В январе 2023-го стало известно, что проблемы здания гимназии, которая возводилась хозспособом с огромным количеством нарушений, намного серьезнее, чем предполагалось изначально. Соответственно, это отразится на сроках и стоимости капремонта. А в марте 2023-го объект лишился подрядчика, компанию «Артсервис» назвали недобросовестной.
Только с третьей попытки удалось найти новую фирму для капремонта. Контракт стоимостью 163 млн рублей заключили с омской компанией «Домострой» (срок завершения работ — конец 2023-го). После этого местные жители периодически били тревогу, что на стройплощадке ничего не происходит. Но оказалось, что проектные работы заняли больше времени, чем рассчитывали в городском депстрое. В марте 2024-го пообещали, что проблемную гимназию отремонтируют к осени.
Но и этот срок не стал окончательным. Ведь под конец марта здание внезапно начали сносить. При чем анонса от городских властей об этом не было, кадрами поделились в соцсетях. Сам капремонт при этом подорожал до 381 млн рублей, а его завершение перенеслось на 2025-й.
Летом прошлого года аварийную гимназию разобрали до фундамента: на стройплощадке рабочие занимались его укреплением. После этого приступили к строительству нового здания. Так в конце января выглядело отстраиваемое здание:
По словам мэра Омска, подрядчик в феврале 2025-го готовится заниматься кровлей и завершает монтаж окон. После капремонта внешне здание будет похоже на прежнее — до сноса, но при этом станет безопасным. Предполагается, что осенью 550 детей смогут учиться в обновленном здании.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о новом предложении депутатов Горсовета. Они решили добиться права сносить аварийные многоквартирные дома, которые признаны памятниками культуры. Пока окончательное решение не принято, но краеведами «инициатива» воспринята негативно.