Надоевший долгострой, рухнувший дом и военные склады: чего лишился Омск в 2024 году

Многоэтажка на 157 квартир должна была войти в состав квартала «Высокие бульвары» общей площадью более 70 тысяч «квадратов», а омичи заехать в свои квартиры в начале 2010-х. Как писал «Коммерсант» в 2008 году, инвестиции в строительство микрорайона оценивались в 47 млн долларов. Главными его конкурентными преимуществами специалист по связям с общественностью компании «Конто» Татьяна Черкашина называла расположение на пересечении трех крупных магистралей, в 150 метрах от планируемой станции метро (кто бы тогда знал, что оно так и не появится в Омске), в непосредственной близости от центра города. Однако не срослось, объект встал на паузу, очень продолжительную.