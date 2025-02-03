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Posted 3 февраля, 07:47

Published 3 февраля, 07:47

Modified 3 февраля, 07:53

Updated 3 февраля, 07:53

Суд отправил мужчину, набросившегося с ножами на попутчиков, в омское СИЗО

Мужчину из поезда, набросившегося с ножами на попутчиков, отправили в омское СИЗО

3 февраля 2025, 07:47
Фото: 1MI.

Суд отправил мужчину, набросившегося с ножами на попутчиков, в омское СИЗО

Соседи нападающего по купе оказались в больнице.

Куйбышевский районный суд Омска принял решение о мере пресечения для пассажира поезда «Томск — Адлер», который набросился на попутчиков с 2 ножами. Это произошло 31 января между станциями Каргат и Барабинск. Как рассказали в пресс-службе Омского областного совета, мужчина (68-летний житель Томска) потребовал от 2 своих соседей по купе выйти в коридор, а услышав отказ, нанес им несколько ударов.

Оба попутчика (85-летний мужчина и 55-летняя женщина) оказались в больнице. Нападавший был задержан, и сегодня, 3 февраля, следствие попросило суд заключить его под стражу. Эта просьба была удовлетворена: на время следствия подозреваемый останется в омском СИЗО.

Не доехал до Омска: мужчина в поезде набросился на попутчиков с 2 ножами
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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Новости#Куйбышевский суд#Нападение в поезде
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