Мужчину из поезда, набросившегося с ножами на попутчиков, отправили в омское СИЗО

Posted 3 февраля, 07:47
Published 3 февраля, 07:47
Modified 3 февраля, 07:53
Updated 3 февраля, 07:53
Куйбышевский районный суд Омска принял решение о мере пресечения для пассажира поезда «Томск — Адлер», который набросился на попутчиков с 2 ножами. Это произошло 31 января между станциями Каргат и Барабинск. Как рассказали в пресс-службе Омского областного совета, мужчина (68-летний житель Томска) потребовал от 2 своих соседей по купе выйти в коридор, а услышав отказ, нанес им несколько ударов.
Оба попутчика (85-летний мужчина и 55-летняя женщина) оказались в больнице. Нападавший был задержан, и сегодня, 3 февраля, следствие попросило суд заключить его под стражу. Эта просьба была удовлетворена: на время следствия подозреваемый останется в омском СИЗО.