Мужчину из поезда, набросившегося с ножами на попутчиков, отправили в омское СИЗО

Куйбышевский районный суд Омска принял решение о мере пресечения для пассажира поезда «Томск — Адлер», который набросился на попутчиков с 2 ножами. Это произошло 31 января между станциями Каргат и Барабинск. Как рассказали в пресс-службе Омского областного совета, мужчина (68-летний житель Томска) потребовал от 2 своих соседей по купе выйти в коридор, а услышав отказ, нанес им несколько ударов.