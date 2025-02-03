Массово ушли на карантин: в Омске из-за ОРВИ закрыли почти сотню классов

Posted 3 февраля, 05:55
Published 3 февраля, 05:55
Modified 3 февраля, 05:57
Updated 3 февраля, 05:57
В омском депобразования Городу55 предоставили актуальную статистику по закрытым на карантин из-за ОРВИ образовательным учреждениям. Все еще полностью закрытыми остаются школа №50 на улице Новостройка в Кировском округе и школа-интернат №2 на Грозненской в Нефтяниках.
При этом, по данным на 3 февраля 2025 года, выросло число закрытых на карантин школьных классов и групп в детсадах. Первых — 93 в 18 школах, вторых — 51 в 32 детских садах. Для сравнения еще 30 января в Омске карантин был введен только в 62 классах и 42 группах.
Напомним, что прошлая неделя в Омске выдалась морозной, перед выходными температура опускалась до -30 градусов. Февраль пока радует жителей города и области погодой. В первый рабочий день нового месяца наблюдаются комфортные -3 градуса.