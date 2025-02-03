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Posted 3 февраля, 05:55

Published 3 февраля, 05:55

Modified 3 февраля, 05:57

Updated 3 февраля, 05:57

Полностью на карантин в Омске закрыты две школы

Массово ушли на карантин: в Омске из-за ОРВИ закрыли почти сотню классов

3 февраля 2025, 05:55
Фото: 1MI. Полностью на карантин в Омске закрыты две школы

В Омске из-за ОРВИ на карантин закрыли почти сотню школьных классов

Количество закрытых классов и групп в детсадах стабильно растет.

В омском депобразования Городу55 предоставили актуальную статистику по закрытым на карантин из-за ОРВИ образовательным учреждениям. Все еще полностью закрытыми остаются школа №50 на улице Новостройка в Кировском округе и школа-интернат №2 на Грозненской в Нефтяниках.

При этом, по данным на 3 февраля 2025 года, выросло число закрытых на карантин школьных классов и групп в детсадах. Первых — 93 в 18 школах, вторых — 51 в 32 детских садах. Для сравнения еще 30 января в Омске карантин был введен только в 62 классах и 42 группах.

Напомним, что прошлая неделя в Омске выдалась морозной, перед выходными температура опускалась до -30 градусов. Февраль пока радует жителей города и области погодой. В первый рабочий день нового месяца наблюдаются комфортные -3 градуса.

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#Юлия Истомина#Омск#Дети#Детский сад#ОРВИ#Карантин#Новости#Школы
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