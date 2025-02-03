Массово ушли на карантин: в Омске из-за ОРВИ закрыли почти сотню классов

При этом, по данным на 3 февраля 2025 года, выросло число закрытых на карантин школьных классов и групп в детсадах. Первых — 93 в 18 школах, вторых — 51 в 32 детских садах. Для сравнения еще 30 января в Омске карантин был введен только в 62 классах и 42 группах.