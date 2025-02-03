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Posted 3 февраля, 05:24

Published 3 февраля, 05:24

Modified 3 февраля, 05:26

Updated 3 февраля, 05:26

Заблудившуюся 51-летнюю омичку нашли замершей в сугробе на Левобережье

Лежала в сугробе: поздней ночью росгвардейцы спасли замерзающую 51-летнюю омичку

3 февраля 2025, 05:24
Фото: 1MI.

Заблудившуюся 51-летнюю омичку нашли замершей в сугробе на Левобережье

Женщину нашли только около 23 часов 31 января. После этого ее с признаками обморожения доставили в больницу.

В последний день января ночью на Левобережье Омска в сугробе возле одного из ТЦ лежала 51-летняя омичка. О заблудившейся женщине росгвардейцы узнали от дежурного. При обработке территории пострадавшую с признаками обморожения нашли у теплотрассы. Домой она не могла самостоятельно вернуться. Патрульные, как сообщили в пресс-службе Росгвардии, согрели женщину в служебной машине.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила омичку в больницу для оказания помощи.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Напомним, ранее Город55 рассказывал, какая погода ожидает омичей в первую рабочую неделю февраля. Большая часть недели будет комфортной, морозы могут снова вернуться в регион только к выходным.

От мягких холодов до сильных морозов: как изменится погода в Омской области за неделю
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#Юлия Истомина#Омск#Росгвардия#Мороз#Новости#Поиск пропавших#Обморожение
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