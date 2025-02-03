Лежала в сугробе: поздней ночью росгвардейцы спасли замерзающую 51-летнюю омичку

Posted 3 февраля, 05:24
Published 3 февраля, 05:24
Modified 3 февраля, 05:26
Updated 3 февраля, 05:26
В последний день января ночью на Левобережье Омска в сугробе возле одного из ТЦ лежала 51-летняя омичка. О заблудившейся женщине росгвардейцы узнали от дежурного. При обработке территории пострадавшую с признаками обморожения нашли у теплотрассы. Домой она не могла самостоятельно вернуться. Патрульные, как сообщили в пресс-службе Росгвардии, согрели женщину в служебной машине.
Прибывшая бригада скорой помощи доставила омичку в больницу для оказания помощи.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, какая погода ожидает омичей в первую рабочую неделю февраля. Большая часть недели будет комфортной, морозы могут снова вернуться в регион только к выходным.