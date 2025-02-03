Лежала в сугробе: поздней ночью росгвардейцы спасли замерзающую 51-летнюю омичку

В последний день января ночью на Левобережье Омска в сугробе возле одного из ТЦ лежала 51-летняя омичка. О заблудившейся женщине росгвардейцы узнали от дежурного. При обработке территории пострадавшую с признаками обморожения нашли у теплотрассы. Домой она не могла самостоятельно вернуться. Патрульные, как сообщили в пресс-службе Росгвардии, согрели женщину в служебной машине.