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Posted 3 февраля, 02:28

Published 3 февраля, 02:28

Modified 3 февраля, 02:30

Updated 3 февраля, 02:30

Депо в Омской области наказали за нарушения трудового законодательства

Инструктаж не нужен: в омском железнодорожном депо выявили серьезные нарушения

3 февраля 2025, 02:28
Фото: 1MI. Депо в Омской области наказали за нарушения трудового законодательства

В омском железнодорожном депо работали сотрудники без должного обучения

Транспортная прокуратура проверила, как в «Эксплуатационном вагонном депо Входная» соблюдаются трудовые права сотрудников. Причиной стали жалобы работников.

Омская транспортная прокуратура выяснила, что в депо «Входная» уже не первый раз привлекают осмотрщиков-ремонтников вагонов выполнять обязанности, не входящие в их должностные обязанности. При этом им не проводили обязательные инструктажи по охране труда и не обучали правилам безопасности. Также в депо не хватало сотрудников на сменах, что нарушает трудовое законодательство.

После проверки прокуратура потребовала устранить нарушения. В итоге руководство депо направило работников на обучение и провело все необходимые инструктажи. Кроме того, начальника депо и само предприятие оштрафовали на 140 тысяч рублей за нарушение норм охраны труда.

Напомним, ранее Город55 писал о проблемах с финансированием ремонта Комсомольского моста.

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#Риана Дязанцева#Омск#Нарушения#Штраф#Комсомольский мост#Транспортная прокуратура#Трудовые права#Охрана труда#Инструктаж#Железнодорожное депо
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