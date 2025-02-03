Инструктаж не нужен: в омском железнодорожном депо выявили серьезные нарушения

Posted 3 февраля, 02:28
Published 3 февраля, 02:28
Modified 3 февраля, 02:30
Updated 3 февраля, 02:30
Омская транспортная прокуратура выяснила, что в депо «Входная» уже не первый раз привлекают осмотрщиков-ремонтников вагонов выполнять обязанности, не входящие в их должностные обязанности. При этом им не проводили обязательные инструктажи по охране труда и не обучали правилам безопасности. Также в депо не хватало сотрудников на сменах, что нарушает трудовое законодательство.
После проверки прокуратура потребовала устранить нарушения. В итоге руководство депо направило работников на обучение и провело все необходимые инструктажи. Кроме того, начальника депо и само предприятие оштрафовали на 140 тысяч рублей за нарушение норм охраны труда.
Напомним, ранее Город55 писал о проблемах с финансированием ремонта Комсомольского моста.