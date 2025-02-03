Инструктаж не нужен: в омском железнодорожном депо выявили серьезные нарушения

Омская транспортная прокуратура выяснила, что в депо «Входная» уже не первый раз привлекают осмотрщиков-ремонтников вагонов выполнять обязанности, не входящие в их должностные обязанности. При этом им не проводили обязательные инструктажи по охране труда и не обучали правилам безопасности. Также в депо не хватало сотрудников на сменах, что нарушает трудовое законодательство.