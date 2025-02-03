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Posted 3 февраля, 05:44

Published 3 февраля, 05:44

Modified 3 февраля, 05:46

Updated 3 февраля, 05:46

У Фридманов появилась еще одна фирма со специализацией на ресторанном бизнесе

Илья Фридман учредил еще одну фирму со специализацией на ресторанном бизнесе

3 февраля 2025, 05:44
Фото: пресс-служба «Евромед».

У Фридманов появилась еще одна фирма со специализацией на ресторанном бизнесе

«Кремсоль» зарегистрирована по одному адресу с «Люклером».

Известный омский бизнесмен Илья Фридман зарегистрировал еще одну фирму. Это общество с ограниченной ответственностью «Кремсоль», специализация которого — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке питания». В уставном капитале компании 10 тысяч рублей, Фридман является единственным учредителем. Руководит фирмой Кирилл Родин в статусе управлящего-индивидуального предпринимателя.

Стоит уточнить, что семья Фридманов, владеющая клиникой «Евромед», давно занимается в том числе и ресторанным бизнесом. В частности, ей принадлежит ресторан «Метаморфозы», расположенный в здании гостиницы «50/60» в центре Омска. Напополам с сыном Марком Илья Фридман владеет сетью кондитерских «Люклер», «прописанной» по одному адресу с «Кремсолью» в здании на Красном Пути (в нем находится и одно из заведений сети). По тому же адресу зарегистрирована еще одна компания Ильи Фридмана — «Сибирские мотели».

Напомним: в последнем выпуске рейтинга богатейших омичей от Города55 Илья Фридман занял второе место после Темури Латарии.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Илья Фридман#Новая фирма
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